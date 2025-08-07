MNC University Gaet Timedoor Academy Hadirkan Program Bisnis Jepang

JAKARTA — MNC University menerima kunjungan CEO Timedoor Academy, Yutaka Tokunaga, dalam agenda penjajakan kerja sama pembukaan Program Studi Bisnis Jepang. Pertemuan berlangsung di Ruang Garuda, Lantai 9, Kampus MNC University Jakarta, Rabu (6/8), dan dihadiri langsung oleh Rektor MNC University, Dendi Pratama, serta jajaran dosen Program Studi Manajemen.

Kerja sama ini bertujuan untuk membuka kelas konsentrasi baru dalam Program Studi Manajemen MNC University yang secara khusus dirancang menyiapkan generasi muda Indonesia bekerja di Jepang atau di perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia. Timedoor Academy akan menyiapkan kurikulum, sistem pembelajaran (LMS), dosen, serta asisten dosen yang berkompeten dalam bidang bahasa Jepang dan pembentukan karakter.

“Kami ingin memastikan, setiap lulusan dari program ini siap bekerja di Jepang, baik dari sisi kompetensi, karakter, maupun etos kerja yang dikenal sangat disiplin,” ujar Yutaka Tokunaga dalam paparannya. Ia menambahkan bahwa program ini juga akan membekali mahasiswa dengan keahlian di bidang Artificial Intelligence, bisnis, marketing, serta penguasaan bahasa Jepang setara JLPT Level N2.

Rektor MNC University, Dendi Pratama, menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan menyatakan komitmennya untuk segera merealisasikan program tersebut. “Insya Allah program ini akan segera kami launching. Ini adalah peluang besar bagi anak-anak muda Indonesia untuk bisa berkarier di Jepang setelah lulus,” ungkapnya.