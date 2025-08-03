Dosen MNC University Bersama DPC FPBN Barru Gelar Dialog Ketenagakerjaan

JAKARTA — Dosen Program Studi Sains Komunikasi MNC University, Febi Ramadhani Rusdin, S.Sos., M.I.Kom., C.B.J., berkolaborasi dengan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Perjuangan Buruh Nasional (DPC FPBN) Kabupaten Barru dalam kegiatan Dialog Ketenagakerjaan bertajuk “Narasi dan Literasi Media dalam Dunia Buruh Digital”, yang digelar pada Jumat, 2 Agustus 2025 di Sekretariat DPC FPBN Kab. Barru.

Acara ini menjadi wadah edukatif bagi para pekerja dan aktivis buruh untuk memahami pentingnya etika digital serta pemanfaatan media sosial secara bijak di era Buruh 4.0. Dalam paparannya, Febi membawakan materi bertajuk “Etika Digital di Era Buruh 4.0: Suara yang Bertanggung Jawab di Media Sosial” yang menyoroti pentingnya membangun narasi yang produktif, serta melindungi diri dari hoaks dan ujaran kebencian yang kerap muncul di ruang digital.

"Di era digital, buruh tidak hanya menjadi objek narasi, tapi juga produsen informasi. Maka perlu ada kesadaran untuk menyuarakan isu-isu buruh secara etis dan berdampak. Media sosial adalah alat yang kuat, tergantung bagaimana kita menggunakannya," ungkap Febi.

Acara ini juga menghadirkan Andi Sunrah, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua Asosiasi Mediator Hubungan Industrial Sulselbar, serta Jufran M, S.E., Ketua Dewan Pimpinan Pusat Federasi Perjuangan Buruh Nasional (DPP FPBN).

Dalam sesi harapannya, Andi Sunrah menyampaikan, “Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi pekerja dan buruh dalam menggunakan media sosial dengan bijak, serta mampu memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif, termasuk menambah penghasilan.”