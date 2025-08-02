5 Contoh Deskripsi Singkat tentang Keluarga dan Strukturnya

JAKARTA - 5 contoh deskripsi singkat tentang keluarga dan strukturnya. Teks deskripsi menjadi salah satu jenis tulisan yang mudah dipelajari karena objeknya bisa diambil dari lingkungan sekitar, termasuk anggota keluarga. Berikut lima contoh teks deskripsi singkat tentang keluarga lengkap dengan struktur penulisannya.

Apa Itu Teks Deskripsi?

Teks deskripsi adalah jenis tulisan yang bertujuan menggambarkan suatu objek secara rinci berdasarkan pengamatan penulis. Objek yang digambarkan bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, tempat, hingga suasana tertentu. Tujuannya agar pembaca dapat membayangkan atau seolah-olah melihat langsung objek yang dimaksud.

Struktur teks deskripsi biasanya terdiri dari:

Judul

Identifikasi (gambaran umum objek)

Deskripsi bagian (penjabaran rinci karakteristik objek)

Simpulan atau kesan

Berikut ini lima contoh deskripsi singkat tentang keluarga yang bisa dijadikan referensi untuk belajar menulis.

1. Orang Tuaku

Identifikasi:

Ayah saya adalah seorang petani, sementara ibu saya mengurus rumah tangga. Keduanya merupakan sosok yang membentuk saya hingga menjadi seperti sekarang.

Deskripsi Bagian:

Ayah berkulit sawo matang, bertubuh tegap, dan memiliki watak tegas. Ia mengajarkan kami untuk hidup disiplin dan bertanggung jawab. Setiap hari ia bekerja keras di bawah terik matahari demi memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu adalah sosok penuh kasih. Ia sabar, penyayang, dan tak kenal lelah mengurus rumah. Ia memasak, mencuci, dan merawat kami dengan sepenuh hati. Saat ada yang sakit, ibulah orang pertama yang mengurus kami sepenuhnya.

Simpulan:

Kedua orang tua saya adalah panutan sejati. Ayah dan ibu adalah perpaduan kekuatan dan kasih sayang yang membentuk fondasi keluarga kami.