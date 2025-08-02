Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

5 Contoh Deskripsi Singkat tentang Keluarga dan Strukturnya

Muhammad Aziz , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |15:47 WIB
5 Contoh Deskripsi Singkat tentang Keluarga dan Strukturnya
5 Contoh Deskripsi Singkat tentang Keluarga dan Strukturnya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 5 contoh deskripsi singkat tentang keluarga dan strukturnya. Teks deskripsi menjadi salah satu jenis tulisan yang mudah dipelajari karena objeknya bisa diambil dari lingkungan sekitar, termasuk anggota keluarga. Berikut lima contoh teks deskripsi singkat tentang keluarga lengkap dengan struktur penulisannya.

Apa Itu Teks Deskripsi?

Teks deskripsi adalah jenis tulisan yang bertujuan menggambarkan suatu objek secara rinci berdasarkan pengamatan penulis. Objek yang digambarkan bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, tempat, hingga suasana tertentu. Tujuannya agar pembaca dapat membayangkan atau seolah-olah melihat langsung objek yang dimaksud.

Struktur teks deskripsi biasanya terdiri dari:

  • Judul
  • Identifikasi (gambaran umum objek)
  • Deskripsi bagian (penjabaran rinci karakteristik objek)
  • Simpulan atau kesan

Berikut ini lima contoh deskripsi singkat tentang keluarga yang bisa dijadikan referensi untuk belajar menulis.

1. Orang Tuaku

Identifikasi:

Ayah saya adalah seorang petani, sementara ibu saya mengurus rumah tangga. Keduanya merupakan sosok yang membentuk saya hingga menjadi seperti sekarang.

Deskripsi Bagian:

Ayah berkulit sawo matang, bertubuh tegap, dan memiliki watak tegas. Ia mengajarkan kami untuk hidup disiplin dan bertanggung jawab. Setiap hari ia bekerja keras di bawah terik matahari demi memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu adalah sosok penuh kasih. Ia sabar, penyayang, dan tak kenal lelah mengurus rumah. Ia memasak, mencuci, dan merawat kami dengan sepenuh hati. Saat ada yang sakit, ibulah orang pertama yang mengurus kami sepenuhnya.

Simpulan:

Kedua orang tua saya adalah panutan sejati. Ayah dan ibu adalah perpaduan kekuatan dan kasih sayang yang membentuk fondasi keluarga kami.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Contoh teks Deskripsi Teks Sekolah
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/624/3180753/sekolah-fIjr_large.jpg
Ciptakan Pendidikan yang Bermutu Butuh Kolaborasi Siswa, Guru, dan Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/624/3178031/sekolah-5cw3_large.jpg
Tes Bahasa Asing hingga Esai Jadi Pembudayaan Menulis Sejak Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/624/3176203/sekolah-MqFn_large.jpg
Begini Sistem Penilaian TKA yang Gantikan Ujian Nasional 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/624/3176198/sekolah-zpCI_large.jpg
Hitung-hitungan Skor TKA buat Lolos SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/624/3175089/sekolah-aiQc_large.jpg
Apakah Sertifikat TKA Ada Masa Berlakunya? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/624/3174591/sekolah-hwDs_large.jpg
Pembalap Moto2 dan Moto3 Edukasi Anak Sekolah Keselamatan Berkendara Sejak Dini
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement