10 Contoh Teks Deskripsi yang Singkat Lengkap dengan Strukturnya

JAKARTA - 10 contoh teks deskripsi yang singkat lengkap dengan strukturnya. Teks deskripsi adalah salah satu teks dengan gagasan pokoknya diungkapkan melalui uraian yang sangat rinci tentang suatu objek, tempat, atau bahkan peristiwa tertentu.

Teks deskriptif bertujuan untuk membuat pembaca merasakan secara langsung, fisik dan emosional, apa yang dijelaskan dalam teks.

Dalam teks deskripsi terdapat juga struktur dalam penulisannya, sebagai berikut :

1. Judul : adalah bagian awal untuk menentukan isi teks.

Indentifikasi : yaitu terdapat pengenalan objek deskripsi.

Deskripsi : yaitu menjelaskan tentang deskripsi dari ciri khas objek, dikelompokan berdasarkan jenisnya, atau uraian bagian-bagian benda beserta uraian definisinya.

Kesimpulan atau kesan : teks berisi kesimpulan umum.

Contoh Teks Deskripsi

Judul : Tari Jaipong

Tari Jaipong

Tari Jaipong merupakan salah satu bentuk kesenian sunda yang berkembang di daerah karawang dan bandung. Tari ini campuran dari tari banjet, tari pencak silat, tari wayang golek, tari ropeng, dan tari ketuk tilu. Tari Jaipong ditampilkan pada acara-acara penting seperti saat penyambutan tamu dari luar negeri.

Tari jaipong bisa dilakukan oleh semua gender atau bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Para penari biasanya memakai properti seperti baju atasan (apok), kain panjang (sinjang), selendang (sampur).

Tari jaipong diiringi oleh gendang, kecrek, gong, rebab, ketuk ketuk, dan suara sinden. Tarian ini sangat enerjik dengan ketukan yang cepat. Gerakan hentakan pinggul, ayunan tangan, dan sorotan mata yang tajam adalah ciri gerakan Tari Jaipong.

Jaipong disukai oleh semua orang meskipun dianggap sebagai tarian tradisional. Tarian ini bahkan beberapa kali dimainkan di negara tetangga. Semoga generasi berikutnya akan mengingat tarian ini.

Definisi Struktur:

Identifikasi: Pada paragraf pertama teks deskripsi dijelaskan bagaimana Tari Jaipong berasal.

Deskripsi Bagian: Di paragraf 2-3, penulis menjelaskan properti, gerakan, dan orang-orang yang dapat membawakan Tari Jaipong secara rinci.

Simpulan: Pada paragraf 4, penulis memberikan kesimpulan dan harapan tentang Tari Jaipong.

2. Judul : Rumah Tongkonan

Rumah Tongkonan

Rumah tongkonan, warisan rumah adat Sulawesi Selatan, berasal dari kata "tongkon", yang bermakna "menduduki" atau "tempat duduk." Ini karena rumah-rumah ini dulunya menjadi tempat para bangsawan Toraja berkumpul untuk berbicara satu sama lain. Rumah ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kekuasaan adat, dan pertumbuhan kehidupan sosial budaya masyarakat Toraja.

Atap Rumah Tongkonan memiliki bentuk melengkung yang menyerupai tanduk kerbau atau perahu. Bambu membentuk atapnya. Bagian depan dihiasi dengan deretan tanduk kerbau yang ditancapkan. Ijuk hitam menutupi atasnya. Bagian bawah rumah biasanya digunakan untuk menyimpan kerbau. Ada area yang digunakan untuk tempat tidur dan dapur. Bangunan ini lebih cantik dengan ukiran di setiap bagian. Garis-garis lengkung yang harmonis adalah motif ukiran ini.

Perbedaan ruang dalam tongkonan memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi. Semakin banyak ruangannya, semakin tinggi Tongkonan. Tangga dan pintu diletakkan dengan cara yang sesuai dengan kepercayaan orang Toraja. Pola yang indah pada tongkonan juga memiliki makna sosial, ekonomi, dan religius magis, terutama yang berkaitan dengan kehidupan nyata masyarakat Toraja.

Warisan budaya Indonesia sangat kaya. Kami bangga memiliki warisan budaya yang memiliki nilai artistik yang luar biasa dan unik. Rumah adat Tongkonan merupakan warisan budaya yang harus dilindungi.

Definisi Struktur :

Identifikasi: Paragraf pertama membahas sejarah Rumah Tongkonan dan gambaran umumnya.

Deskripsi Bagian: Paragraf 2 dan 3 membahas detail tentang Rumah Tongkonan, termasuk bahan, ukiran, dekorasi atap, dan pembagian ruang.

Simpulan: Paragraf 4 membahas kesan penulis terhadap Rumah Tongkonan, yang harus dilindungi sebagai warisan budaya Indonesia.