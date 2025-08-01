Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Cara Dapatkan KIP SD Lengkap dengan Dokumen dan Syaratnya

Rahma Anhar , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |10:25 WIB
Cara Dapatkan KIP SD Lengkap dengan Dokumen dan Syaratnya
Cara Dapatkan KIP SD Lengkap dengan Dokumen dan Syaratnya (Foto: Freepik)
JAKARTA - Cara dapatkan KIP SD lengkap dengan dokumen dan syaratnya. Anda masih bingung tentang cara mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anak-anak di sekolah dasar? Jangan khawatir; prosesnya tidak serumit yang Anda pikirkan. Siswa dari keluarga miskin dapat melanjutkan sekolah melalui program bantuan pendidikan pemerintah ini.

Anak-anak berhak atas dana pendidikan sebesar Rp 450.000 setiap tahun melalui KIP SD. Dana ini dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah, seperti membeli perlengkapan pendidikan, seragam, dan sarana transportasi. Namun, bagaimana sebenarnya Anda mendapatkannya?

Siapa yang layak mendapatkan KIP SD?

Informasi resmi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa KIP diberikan kepada:

  • Siswa yang terdaftar di Database Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) Kemensos,
  • Anak-anak yang berasal dari keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),
  • Mereka yang dinyatakan tidak mampu melalui SKTM dari kelurahan
  • Siswa yang cacat, penyandang disabilitas, atau korban bencana alam juga dapat mendapat prioritas.

Data yang Perlu Dipersiapkan

Untuk mendaftar, Anda harus menyiapkan dokumen berikut:

  • Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
  • Fotokopi akta kelahiran siswa
  • Fotokopi KTP orang tua/wali
  • KKS atau SKTM
  • Fotokopi surat keterangan atau rapor siswa yang aktif
  • Pas foto ukuran 3 x 4 cm
  • Jika termasuk dalam kategori khusus, seperti korban bencana atau disabilitas, dokumen tambahan diperlukan.

 

