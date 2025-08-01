Cara Dapatkan KIP SD Lengkap dengan Dokumen dan Syaratnya

JAKARTA - Cara dapatkan KIP SD lengkap dengan dokumen dan syaratnya. Anda masih bingung tentang cara mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anak-anak di sekolah dasar? Jangan khawatir; prosesnya tidak serumit yang Anda pikirkan. Siswa dari keluarga miskin dapat melanjutkan sekolah melalui program bantuan pendidikan pemerintah ini.

Anak-anak berhak atas dana pendidikan sebesar Rp 450.000 setiap tahun melalui KIP SD. Dana ini dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah, seperti membeli perlengkapan pendidikan, seragam, dan sarana transportasi. Namun, bagaimana sebenarnya Anda mendapatkannya?

Siapa yang layak mendapatkan KIP SD?

Informasi resmi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa KIP diberikan kepada:

Siswa yang terdaftar di Database Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) Kemensos,

Anak-anak yang berasal dari keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),

Mereka yang dinyatakan tidak mampu melalui SKTM dari kelurahan

Siswa yang cacat, penyandang disabilitas, atau korban bencana alam juga dapat mendapat prioritas.

Data yang Perlu Dipersiapkan

Untuk mendaftar, Anda harus menyiapkan dokumen berikut: