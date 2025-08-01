Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

10 Contoh Teks Negosiasi Singkat Lengkap dengan Strukturnya

Rahma Anhar , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |07:15 WIB
10 Contoh Teks Negosiasi Singkat Lengkap dengan Strukturnya
10 Contoh Teks Negosiasi Singkat lengkap dengan Strukturnya (Foto: Freepik)
JAKARTA - 10 contoh teks negosiasi singkat lengkap dengan strukturnya dalam kehidupan sehari-hari. Negosiasi adalah seni berkomunikasi yang penting, terutama ketika kita ingin mencapai kesepakatan dalam berbagai situasi. Kemampuan bernegosiasi sangat penting, baik dalam hal jual beli barang, kerja sama bisnis, atau meminta kenaikan gaji. Untuk mengatasi masalah ini, terdapat 10 contoh teks negosiasi singkat yang lengkap dan strukturnya mudah dipahami yang dapat dicoba.

Beberapa struktur utama yang selalu muncul dalam teks negosiasi adalah orientasi, permintaan, penawaran dan persetujuan. Struktur-struktur ini membuat proses negosiasi lebih terarah dan efisien. Berikut adalah beberapa contoh yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari:

1. Negosiasi Jual Beli Daging di Pasar

Penjual menjual daging segar dengan harga tertentu, pembeli menawar, dan kemudian terjadi kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Orientasi:

Penjual: “Selamat pagi, Bu. Daging sapi segar, harga Rp120.000 per kilogram.”

Pembeli: “Selamat pagi, Pak. Masih segar ya?”

Permintaan:

Pembeli: “Saya mau beli 2 kg, bisa kurang harganya tidak, Pak?”

Penawaran:

Penjual: “Kalau 2 kg, saya kasih Rp115.000 per kg.”

Persetujuan:

Pembeli: “Setuju, saya ambil.”

2. Negosiasi Pembelian Buku Bekas

Pembeli menanyakan harga buku dan menawarkan buku yang mereka inginkan sampai harga diputuskan.

Orientasi:

Pembeli: “Buku Siti Nurbaya ada, Pak?”

Penjual: “Ada, Mbak. Harganya Rp40.000.”

Permintaan:

Pembeli: “Bisa kurang jadi Rp35.000, Pak?”

Penawaran:

Penjual: “Kalau Rp38.000 boleh.”

Persetujuan:

Pembeli: “Oke, saya beli.”

 

