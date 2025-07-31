Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa ITS Ditantang Berinovasi di Industri Perbankan

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |18:44 WIB
Mahasiswa ITS Ditantang Berinovasi di Industri Perbankan
Mahasiswa ITS Ditantang Berinovasi di Industri Perbankan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ditantang mengembangkan inovasinya di Industri Perbankan. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melakukan pencarian talenta unggul dari kalangan mahasiswa. 

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi rekrutmen BTN untuk menjaring lulusan berkualitas dari 10 universitas terbaik di Indonesia. ITS menjadi salah satu kampus tujuan utama berkat reputasinya dalam mencetak lulusan teknik dengan kemampuan analitik dan perencanaan strategis yang kuat.

"Mencari bibit unggul langsung dari universitas menjadi langkah kami untuk menjemput bola. Kami tidak hanya mencari tapi juga terus membina dan mengembangkan karir karena sejalan dengan visi BTN," ujar Direktur Human Capital and Compliance BTN, Eko Waluyo, Kamis (31/7/2025).

Eko mencatat bahwa sudah hampir 200 alumni ITS bergabung di BTN, beberapa bahkan menempati posisi strategis. BTN mengandalkan program Officer Development Program (ODP) untuk menjembatani gap antara pendidikan formal dan dunia kerja. Program ini membekali lulusan baru dengan pelatihan intensif selama setahun yang mencakup pembelajaran klasikal, on the job training, serta mentoring dan coaching.

"Mahasiswa itu umumnya unggul di hard skill. Nah, tugas kami adalah memperkuat sisi soft skill seperti komunikasi, problem solving, leadership, dan kerja tim. Hasilnya sangat positif," kata Eko.

BTN juga menghadirkan wadah inovasi internal bernama Forum Innovation Award, yang telah melahirkan lebih dari 2.000 ide dari pegawai muda. Salah satu hasil nyatanya adalah aplikasi Developer Rating, sebuah modul yang kini digunakan dalam proses bisnis BTN.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gen Z Inovasi BTN Mahasiswa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/65/3162537/angela-yu0Y_large.jpg
Mahasiswa UNTAR Apresiasi Kuliah Umum Angela Tanoesoedibjo: Materinya Aplikatif dan Relevan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/65/3155417/mahasiswa-sJo1_large.jpeg
Minim Perlindungan Sosial, Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri Serukan Reformasi Kebijakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/65/3147208/mahasiswa_paramadina-EDmu_large.jpg
Mahasiswa Universitas Paramadina Antusias saat Berkunjung ke Okezone.com
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/65/3136383/mahasiwa_indonesia_kuliah_di_turki-OUem_large.jpeg
Refleksi Mahasiswa Indonesia soal Gempa di Turki dan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/65/3136366/mahasiswa_indonesia_kuliah_di_turki-pi8d_large.jpeg
Kisah Mahasiswa Indonesia di Istanbul Pasca Gempa 6,2 Magnitudo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/65/3129549/belajar_bahasa_mandarin-fARc_large.jpg
Cara Mahasiswa RI Cepat Bisa Bahasa Mandarin Lewat AI
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement