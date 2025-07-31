Mahasiswa ITS Ditantang Berinovasi di Industri Perbankan

JAKARTA – Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ditantang mengembangkan inovasinya di Industri Perbankan. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melakukan pencarian talenta unggul dari kalangan mahasiswa.

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi rekrutmen BTN untuk menjaring lulusan berkualitas dari 10 universitas terbaik di Indonesia. ITS menjadi salah satu kampus tujuan utama berkat reputasinya dalam mencetak lulusan teknik dengan kemampuan analitik dan perencanaan strategis yang kuat.

"Mencari bibit unggul langsung dari universitas menjadi langkah kami untuk menjemput bola. Kami tidak hanya mencari tapi juga terus membina dan mengembangkan karir karena sejalan dengan visi BTN," ujar Direktur Human Capital and Compliance BTN, Eko Waluyo, Kamis (31/7/2025).

Eko mencatat bahwa sudah hampir 200 alumni ITS bergabung di BTN, beberapa bahkan menempati posisi strategis. BTN mengandalkan program Officer Development Program (ODP) untuk menjembatani gap antara pendidikan formal dan dunia kerja. Program ini membekali lulusan baru dengan pelatihan intensif selama setahun yang mencakup pembelajaran klasikal, on the job training, serta mentoring dan coaching.

"Mahasiswa itu umumnya unggul di hard skill. Nah, tugas kami adalah memperkuat sisi soft skill seperti komunikasi, problem solving, leadership, dan kerja tim. Hasilnya sangat positif," kata Eko.

BTN juga menghadirkan wadah inovasi internal bernama Forum Innovation Award, yang telah melahirkan lebih dari 2.000 ide dari pegawai muda. Salah satu hasil nyatanya adalah aplikasi Developer Rating, sebuah modul yang kini digunakan dalam proses bisnis BTN.