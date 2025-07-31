Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Dosen dan Mahasiswa MNC University Ikuti Pelatihan Pengurus GIBEI dan KSPM

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |10:16 WIB
Dosen dan Mahasiswa MNC University Ikuti Pelatihan Pengurus GIBEI dan KSPM
Dosen dan Mahasiswa MNC University Ikuti Pelatihan Pengurus GIBEI dan KSPM (Foto: Okezone)
JAKARTA MNC University menunjukkan komitmennya dalam mendukung gerakan literasi dan inklusi keuangan dengan mengikuti Pelatihan Pengurus Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI) dan Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) yang diselenggarakan oleh BEI untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, pada Kamis, 24 Juli 2025 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta.

Pelatihan ini bertujuan memberikan pembekalan kepada para pengurus GIBEI dan KSPM dalam mengelola galeri investasi secara aktif dan profesional di lingkungan kampus masing-masing. Melalui kegiatan ini, para peserta diajak untuk lebih memahami peran strategis Galeri Investasi dalam meningkatkan literasi pasar modal di kalangan generasi muda.

Direktur Galeri Investasi BEI MNC University, Dr. Leonard, menyampaikan apresiasinya atas pelatihan ini dan menekankan pentingnya forum seperti ini sebagai ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman antar pengurus Galeri Investasi.

“Acara ini tidak hanya menjadi sarana pembekalan teknis, tetapi juga forum silaturahmi yang sangat berharga untuk bertukar strategi dan inovasi antar kampus. Harapannya, mahasiswa semakin akrab dengan dunia pasar modal dan semakin sadar akan pentingnya investasi sejak dini,” ujar Leonard.

Acara dibuka oleh Kemas M. Rumaiyar, Regional Head 3 – Market Development PT Bursa Efek Indonesia. Sesi materi dimulai dengan pemaparan mengenai produk investasi Waran Terstruktur oleh Vigilius Tridian Caraka dari Business Development 2 Division BEI, yang mengupas potensi dan strategi dalam instrumen pasar modal yang relatif baru namun menjanjikan ini.

 

