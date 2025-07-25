Adu Riwayat Pendidikan Erika Carlina dengan Nathalie Holscher, Bak Bumi dan Langit

JAKARTA – Adu riwayat pendidikan Erika Carlina dengan Nathalie Holscher bak bumi dan langit. Baru-baru ini, netizen ramai membandingkan latar belakang pendidikan dua publik figur terkenal, Erika Carlina dan Nathalie Holscher. Terlepas dari kontroversi dan pemberitaan yang ada tentang mereka, siapa sangka riwayat pendidikan keduanya ternyata bak bumi dan langit!

Erika Carlina dikenal sebagai model dan aktris. Namun siapa sangka, wanita kelahiran Cirebon ini pernah diminta ayahnya untuk menjadi dokter, namun Erika menolaknya. Setelah ia lulus dari SMA Kristen Penabur Cirebon, Erika memutuskan untuk mengejar kariernya di dunia hiburan.

Erika sempat bersekolah model di Cirebon sebelum pada akhirnya ia memutuskan untuk ke Jakarta dan fokus berkarier sebagai model dan juga aktris. Erika Carlina mengawali karier aktingnya pada 2015 setelah berhasil lolos casting untuk film Ridding yang dibintangi bersama Derby Romero. Sejak saat itu, kariernya di dunia akting terus berkembang, membawanya tampil dalam berbagai film dan webseries. Hingga tahun 2025, ia telah membintangi lebih dari 10 film layar lebar.

Berbeda dari Erika, Nathalie Holscher memiliki latar belakang pendidikan yang cukup berbeda. Mantan istri Sule ini diketahui sempat menempuh pendidikan tinggi di Universitas Mercu Buana. Namun, Nathalie memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliahnya karena fokus membantu sang ibu dan membiayai adik-adiknya.