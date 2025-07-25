Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Riwayat Pendidikan Ahmad Riza Patria, Lulusan Teknik Sipil dan MBA yang Merangkap Jadi Komisaris PT Telkomsel

Muhammad Alfahrezy Rhomadon , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |11:06 WIB
Ini Riwayat Pendidikan Ahmad Riza Patria, Lulusan Teknik Sipil dan MBA yang Merangkap Jadi Komisaris PT Telkomsel
Ini Riwayat Pendidikan Ahmad Riza Patria, Lulusan Teknik Sipil dan MBA yang Merangkap Jadi Komisaris PT Telkomsel (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Ahmad Riza Patria, lulusan teknik sipil dan MBA yang merangkap jadi komisaris PT Telkomsel. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) ini tengah menjadi perhatian publik. 

Selain menjabat sebagai wakil menteri, ia juga dipercaya mengemban tanggung jawab sebagai komisaris di salah satu badan usaha milik negara (BUMN).

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Mei 2025, Ahmad Riza Patria resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Penunjukan ini menambah daftar pejabat publik yang menduduki posisi strategis di perusahaan BUMN, khususnya di sektor komunikasi.

Riwayat Pendidikan Riza Patria

Ahmad Riza Patria, yang sempat maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tangerang Selatan, lahir pada 17 Desember 1969. Mengutip dari berbagai sumber, politisi Partai Gerindra ini menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Islam Al-Azhar Pusat Jakarta dan lulus pada tahun 1989.

Setelah itu, mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2020–2022 ini melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) Jakarta dengan mengambil jurusan Teknik Sipil, dan berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 1997. Kemudian, ia melanjutkan studi ke jenjang magister dengan mengambil program Master of Business Administration (MBA) di Institut Teknologi Bandung (ITB), yang diselesaikannya pada tahun 2008.

 

