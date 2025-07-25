Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

10 Negara dengan IQ Tertinggi di Dunia, Asia Mendominasi!

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |07:20 WIB
10 Negara dengan IQ Tertinggi di Dunia, Asia Mendominasi!
10 Negara dengan IQ Tertinggi di Dunia, Asia Mendominasi! (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – 10 negara dengan IQ tertinggi di dunia, Asia mendominasi. Negara-negara di Asia kembali menunjukkan dominasinya dalam hal kecerdasan. Berdasarkan data dari World Population Review, daftar negara dengan rata-rata IQ tertinggi di dunia masih didominasi oleh negara-negara Asia seperti Cina, Taiwan, Jepang, hingga Korea Selatan.

Apa Itu IQ dan Mengapa Penting?

IQ atau Intelligence Quotient adalah ukuran kemampuan seseorang dalam berpikir logis, menyerap informasi, memecahkan masalah, dan memahami pola. Menurut One Central Health, tes IQ yang valid hanya dapat dilakukan oleh psikolog profesional, bukan melalui kuis daring yang banyak beredar di internet.

Tes IQ umumnya digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain:

- Mendeteksi kebutuhan pendidikan khusus pada anak

- Menentukan kecocokan seseorang dalam bidang pekerjaan tertentu

- Memberikan gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan kognitif individu

- Meskipun penting, IQ bukan satu-satunya faktor yang menentukan kesuksesan hidup.

- Banyak aspek lain seperti kecerdasan emosional, kreativitas, dan ketekunan juga berperan besar dalam menentukan kualitas hidup dan keberhasilan seseorang.

Daftar 10 Negara dengan IQ Tertinggi di Dunia

Menurut World Population Review, berikut adalah daftar 10 negara dengan rata-rata IQ tertinggi di dunia, dilengkapi dengan total skor PISA sebagai indikator kualitas pendidikan:

1. Cina – Rata-rata IQ: 107

Skor PISA: 1.605

2. Taiwan – Rata-rata IQ: 107

Skor PISA: 1.599

3. Hong Kong – Rata-rata IQ: 107

Skor PISA: 1.560

4. Makau – Rata-rata IQ: 107

Skor PISA: Tidak tersedia

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/65/3166949/jerome-2gl6_large.jpg
Segini IQ Jerome Polin, Artis yang Menolak Bayaran Rp 150 Juta Jadi Buzzer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/65/3157739/iq-zNKT_large.jpg
Apakah IQ bisa Turun dan Naik? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/65/3152724/iq-aopV_large.jpg
Daftar Pesepakbola yang Ternyata Punya IQ di Atas Rata-Rata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/65/3151498/jeff_bezos-hRWt_large.jpg
Ternyata Segini IQ CEO Amazon Jeff Bezos yang Baru Menikah dengan Lauren Sanchez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/65/3150255/iq-jHy0_large.jpg
Daftar 10 Tokoh Dunia dengan IQ di Atas Albert Einstein, Ada Mantan Presiden Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/65/3150242/marilyn_vos_savant-k3GI_large.jpg
Daftar 5 Wanita Pemilik IQ Tertinggi Dunia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement