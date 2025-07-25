10 Negara dengan IQ Tertinggi di Dunia, Asia Mendominasi!

10 Negara dengan IQ Tertinggi di Dunia, Asia Mendominasi! (Foto: Freepik)

JAKARTA – 10 negara dengan IQ tertinggi di dunia, Asia mendominasi. Negara-negara di Asia kembali menunjukkan dominasinya dalam hal kecerdasan. Berdasarkan data dari World Population Review, daftar negara dengan rata-rata IQ tertinggi di dunia masih didominasi oleh negara-negara Asia seperti Cina, Taiwan, Jepang, hingga Korea Selatan.

Apa Itu IQ dan Mengapa Penting?

IQ atau Intelligence Quotient adalah ukuran kemampuan seseorang dalam berpikir logis, menyerap informasi, memecahkan masalah, dan memahami pola. Menurut One Central Health, tes IQ yang valid hanya dapat dilakukan oleh psikolog profesional, bukan melalui kuis daring yang banyak beredar di internet.

Tes IQ umumnya digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain:

- Mendeteksi kebutuhan pendidikan khusus pada anak

- Menentukan kecocokan seseorang dalam bidang pekerjaan tertentu

- Memberikan gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan kognitif individu

- Meskipun penting, IQ bukan satu-satunya faktor yang menentukan kesuksesan hidup.

- Banyak aspek lain seperti kecerdasan emosional, kreativitas, dan ketekunan juga berperan besar dalam menentukan kualitas hidup dan keberhasilan seseorang.

Daftar 10 Negara dengan IQ Tertinggi di Dunia

Menurut World Population Review, berikut adalah daftar 10 negara dengan rata-rata IQ tertinggi di dunia, dilengkapi dengan total skor PISA sebagai indikator kualitas pendidikan:

1. Cina – Rata-rata IQ: 107

Skor PISA: 1.605

2. Taiwan – Rata-rata IQ: 107

Skor PISA: 1.599

3. Hong Kong – Rata-rata IQ: 107

Skor PISA: 1.560

4. Makau – Rata-rata IQ: 107

Skor PISA: Tidak tersedia