HOME EDUKASI SEKOLAH

Daftar Pejabat dan Tokoh Alumni SMAN 6 Jakarta

Gilang Rian Syahputra , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |09:39 WIB
Daftar Pejabat dan Tokoh Alumni SMAN 6 Jakarta
Daftar Pejabat dan Tokoh Alumni SMAN 6 Jakarta (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Daftar pejabat dan tokoh alumni SMAN 6 Jakarta. Banyak sekali sekolah yang sudah menciptakan lulusan terbaik dan menjadi pejabat atau tokoh terkenal. 

Sekolah sendiri merupakan tempat kita menuntut ilmu dan pendidikan. Banyaknya alumni terkenal menjadi daya tarik sendiri bagi para siswa yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut, Salah satunya SMA 6 Jakarta.

Sekolah dengan julukan “School of Champions” ini merupakan salah satu sekolah dengan lulusan pejabat atau tokoh terbanyak. Penasaran ada siapa aja? Yuk, lihat Daftar Pejabat dan Tokoh Alumni SMAN 6 Jakarta:

1. Najwa Shihab

Najwa shihab dikenal sebagai salah satu jurnalis paling berpengaruh di indonesia. Ia merupakan alumni SMA Negeri 6 Jakarta yang melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum UI. Setelah program acaranya yang bernama “Mata Najwa” fenomenal, ia sekarang mendirikan platform media independen yang bernama Narasi.

2. Rano Karno

Sebelum dikenal sebagai aktor legendaris dengan perannya di Si Doel Anak Jalanan, Ia menganyam pendidikan di SMA Negeri 6 Jakarta. Kariernya juga bersinar di dunia politik saat menjabat sebagai Gubernur Banten.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita edukasi lainnya
