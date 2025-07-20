Riwayat Pendidikan Aufar Hutapea, Mantan Suami Olla Ramlan yang Terseret Kasus Gratifikasi

Riwayat Pendidikan Aufar Hutapea, Mantan Suami Olla Ramlan yang Terseret Kasus Gratifikasi (Foto: Freepik)

JAKARTA — Riwayat pendidikan Aufar Hutapea, mantan suami Olla Ramlan yang terseret kasus gratifikasi. Muhammad Aufar Hutapea adalah seorang pengusaha yang lahir di Jakarta pada 24 April 1986. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di bidang Hukum di Universitas Tama Jagakarsa, kemudian melanjutkan pendidikan magister (S2) di Universitas Kristen Indonesia.

Aufar merupakan putra dari Daniel Hutapea dan Tiara Ayu. Ia menikah dengan Olla Ramlan pada tahun 2012, namun pernikahan itu berakhir pada 2022. Pasangan ini memiliki dua anak, yakni Aleena Naira Hana Hutapea dan Adreena Naira Hana Hutapea.

Saat ini, Aufar menjalankan sejumlah bisnis di sektor kuliner hingga pertambangan batu bara.



Terseret Kasus Gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp1,3 miliar dari Muhammad Aufar Hutapea (MAH) selaku developer pembangunan apartemen. Uang tersebut disita dari mantan suami artis Olla Ramlan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan katalis di Pertamina.

"Di dalam Penyidikan perkara ini, Penyidik juga telah menyita uang senilai Rp1,3 miliar dari MAH," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui keterangannya.

Disebutkan, uang tersebut disita lantaran diduga hasil transaksi dengan salah satu tersangka dalam perkara tersebut, yakni GW (Gunardi Wantjik), selaku Direktur PT Melanton Pratama.

"Sumber uang diketahui dari Tersangka GW yang melakukan pembelian apartemen kepada MAH," tandasnya.