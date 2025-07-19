Golongan 5 PPPK Setara dengan Golongan Berapa? Ini Penjelasannya

JAKARTA – Golongan lima PPPK setara dengan golongan berapa? Ini penjelasannya. Banyak pegawai pemerintahan yang masih bertanya-tanya mengenai status dan kesetaraan golongan mereka, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

PPPK merupakan warga negara Indonesia yang diangkat dengan tujuan untuk menjalankan tugas pemerintahan perjanjian kerja. PPPK juga memiliki penggolongan pangkat yang disesuaikan dengan jenjang jabatan dan tingkatan pendidikan. Hal ini serupa dengan PNS.

Namun, Banyak yang bertanya tentang golongan V PPPK setara dengan golongan berapa pada skala PNS?

Dalam Peraturan Presiden No 11 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Golongan V PPPK mendapatkan tunjangan sekira Rp2.511.500-Rp4.189.900. Maka dari itu, golongan V PPPK setara dengan golongan II/d pada PNS.

Diketahui jika PNS dengan golongan II memiliki pangkat pengatur. Pangkat ini biasanya diberi tugas untuk menguasai beberapa keterampilan teknis. Lalu, untuk golongan II/d memiliki pangkat pengatur tingkat 1 dengan gaji sekira Rp2.591.100 – Rp4.125.600.