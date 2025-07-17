Apakah Ada Batasan Usia untuk Daftar Beasiswa LPDP?

JAKARTA - Apakah ada batasan usia untuk daftar beasiswa LPDP? Program beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan masih menjadi salah satu yang paling diminati oleh pelajar hingga profesional muda di Indonesia.

Banyak yang berlomba-lomba mendaftar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister maupun doktor, baik di dalam maupun luar negeri.

Namun, tak sedikit calon pendaftar yang masih mempertanyakan, apakah ada batasan usia untuk daftar beasiswa LPDP?

Berdasarkan ketentuan resmi dari LPDP, Sabtu (19/7/2025), memang terdapat batas usia maksimal yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar saat melakukan pendaftaran. Batasan usia ini dihitung secara otomatis oleh sistem, berdasarkan waktu pelamar menekan tombol submit saat proses pendaftaran selesai.

Artinya, usia saat membuat akun bukanlah acuan utama, melainkan usia ketika pelamar resmi mengajukan berkas secara daring.

Batas Usia

Adapun batas usia yang diberlakukan secara umum adalah sebagai berikut:

* Program Magister (S2): maksimal 35 tahun

* Program Doktor (S3): maksimal 40 tahun

Untuk beberapa jenis beasiswa tertentu seperti beasiswa afirmasi atau targeted, bisa saja terdapat pengecualian atau batasan berbeda sesuai ketentuan masing-masing.