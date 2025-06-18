Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

7 Daftar Jurusan Kuliah yang Dijamin cepat Dapat Kerja

Rahma Anhar , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |08:20 WIB
7 Daftar Jurusan Kuliah yang Dijamin cepat Dapat Kerja
7 Daftar Jurusan Kuliah yang Dijamin cepat Dapat Kerja (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Daftar jurusan kuliah yang dijamin cepat dapat kerja. Peluang pekerjaan yang paling banyak diminati tentunya berdasarkan dari jurusan kuliah yang dipilih. Memilih jurusan kuliah, itu berarti semakin yakin dan sudah mantap untuk bekerja di bidang yang ditekuni nantinya.

Berdasarkan sejumlah artikel luar negeri seperti Wall Street Journal, The Times of India, hingga data Bureau of Labor Statistics AS, beberapa jurusan yang sangat menonjol yakni jurusan di bidang kesehatan, teknologi, dan teknik yang paling menyerap lulusan kerja nantinya. Menariknya, ini menjadi sebuah tren yang sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja di Indonesia.

Berikut ini adalah daftar jurusan yang relevan dan dinilai cepat dalam mendapatkan kerja saat lulus nanti, Minggu (22/6/2025).

1. Kedokteran dan Kedokteran Gigi

Lulusan dari jurusan ini tidak perlu dipertanyakan lagi, sebab dokter, umum, spesialis dan dokter gigi sangat amat dibutuhkan di Indonesia khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

2. Keperawatan dan Bidang Rehabilitas Medis

Lulusan jurusan ini sangat dibutuhkan dan dinilai tingkat kebutuhannya sangat tinggi baik di Rumah Sakit swasta klinik maupun homecare.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/65/3180801/kuliah-3p1f_large.jpg
Kuliah Jurusan Apa agar Bisa Kerja di Bea Cukai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/65/3177767/kuliah-JCT6_large.jpg
Daftar Jurusan Kuliah yang Hanya Ada Satu di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/65/3173445/kapal_pesiar-oQa5_large.jpg
5 Jurusan Kuliah yang Cocok Bekerja di Kapal Pesiar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/65/3171423/jurusan-YtP0_large.jpg
Daftar Jurusan kuliah dengan Prospek Gaji Paling Rendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/65/3166520/kuliah-rqEM_large.jpg
Daftar Jurusan Kuliah yang cocok Untuk Jadi Anggota Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/65/3166003/kuliah-2aiN_large.jpg
10 Jurusan Kuliah yang Membahagiakan dan Jarang Kena PHK
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement