7 Daftar Jurusan Kuliah yang Dijamin cepat Dapat Kerja

JAKARTA – Daftar jurusan kuliah yang dijamin cepat dapat kerja. Peluang pekerjaan yang paling banyak diminati tentunya berdasarkan dari jurusan kuliah yang dipilih. Memilih jurusan kuliah, itu berarti semakin yakin dan sudah mantap untuk bekerja di bidang yang ditekuni nantinya.

Berdasarkan sejumlah artikel luar negeri seperti Wall Street Journal, The Times of India, hingga data Bureau of Labor Statistics AS, beberapa jurusan yang sangat menonjol yakni jurusan di bidang kesehatan, teknologi, dan teknik yang paling menyerap lulusan kerja nantinya. Menariknya, ini menjadi sebuah tren yang sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja di Indonesia.

Berikut ini adalah daftar jurusan yang relevan dan dinilai cepat dalam mendapatkan kerja saat lulus nanti, Minggu (22/6/2025).

1. Kedokteran dan Kedokteran Gigi

Lulusan dari jurusan ini tidak perlu dipertanyakan lagi, sebab dokter, umum, spesialis dan dokter gigi sangat amat dibutuhkan di Indonesia khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

2. Keperawatan dan Bidang Rehabilitas Medis

Lulusan jurusan ini sangat dibutuhkan dan dinilai tingkat kebutuhannya sangat tinggi baik di Rumah Sakit swasta klinik maupun homecare.