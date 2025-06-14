Daftar PTN dengan Jurusan Hukum Terbaik di Indonesia

JAKARTA - Daftar PTN dengan jurusan hukum terbaik di Indonesia. Jurusan Hukum merupakan salah satu program studi paling bergengsi dan populer di Indonesia.

Setiap tahun, ribuan siswa berlomba-lomba untuk bisa diterima di fakultas hukum, khususnya di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ternama. Prospek karier di bidang hukum yang menjanjikan, mulai dari menjadi pengacara, jaksa, hakim, notaris, hingga penasihat hukum perusahaan, menjadikan jurusan ini incaran banyak calon mahasiswa.

Namun, dengan banyaknya pilihan kampus, penting bagi calon mahasiswa untuk mengetahui universitas mana saja yang memiliki kualitas pendidikan hukum terbaik. Pemeringkatan internasional seperti Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2025 dan QS World University Rankings by Subject 2025 menjadi acuan penting karena menilai universitas berdasarkan kualitas pengajaran, riset, sitasi, kolaborasi internasional, dan reputasi akademik.

Berikut daftar tujuh PTN dengan jurusan Hukum terbaik di Indonesia tahun 2025:

1. Universitas Sebelas Maret (UNS)

UNS berhasil menempati peringkat 201–250 dunia untuk bidang hukum versi THE WUR 2025. Ini adalah pencapaian tertinggi di antara semua PTN di Indonesia untuk kategori ini, menandakan bahwa UNS memiliki kekuatan riset dan pengajaran yang sangat baik di bidang hukum.

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

UGM, salah satu kampus terfavorit di Indonesia, berada di posisi 251–300 dunia. Fakultas Hukum UGM dikenal memiliki pengaruh besar di kancah nasional, banyak alumninya yang kini menjadi pejabat tinggi negara, hakim agung, maupun akademisi terkemuka.