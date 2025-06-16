Link Resmi dan Cara Cek Pengumuman Kelulusan PPPK Tahap 2

JAKARTA – Link resmi dan cara cek pengumuman kelulusan PPPK tahap 2. Hasil kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah diumumkan. Bagaimana cara ceknya? berikut penjelasan cara dan link resminya.

Pengumuman hasil seleksi kelulusan PPPK tahap 2 telah diumumkan sejak 16 Juni - 30 Juni 2025. Kabar tersebut tentunya merupakan hal yang sangat dinantikan bagi para peserta yang telah mengikuti serangkaian tes yang dilakukan. Berikut adalah link resmi dan cara mengecek kelulusan PPPK yang telah dirangkum oleh Okezone, Senin (16/6/2025).

Link resmi dan Cara Cek Hasil Pengumuman PPPK Tahap 2:

- Buka laman resmi: https://sscasn.bkn.go.id

- Masuk ke menu “Pengumuman Kelulusan PPPK”

- Pilih instansi dan formasi yang dilamar

- Masukkan data pribadi (seperti NIK atau nomor peserta)

- Klik “Cek Hasil”

- Hasil kelulusan akan langsung ditampilkan di layar

Peserta harus segera mengikuti jadwal pemberkasan dan tahapan selanjutnya setelah dinyatakan lulus. Namun, bagi mereka yang gagal, jangan bersedih karena masih ada kesempatan untuk seleksi tahap berikutnya.