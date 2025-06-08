5 Daftar SD Elite Termahal di Jakarta Selatan

JAKARTA – Inilah lima daftar SD elite termahal di Jakarta Selatan. Memilih SD elite bagi buah hati merupakan salah satu investasi terpenting bagi orangtua. Jakarta Selatan memiliki sejumlah SD elite yang menawarkan fasilitas kelas atas dan kurikulum berstandar internasional.

Okezone telah merangkum 5 daftar sekolah dasar elite dengan biaya termahal di Jakarta Selatan sebagai berikut.

1. Jakarta Intercultural School (JIS)

Sekolah yang menawarkan kurikulum IB Primary Years Programme (PYP) yang ini berlokasi di Cilandak, Pondok Indah, dan Pattimura, Jakarta Selatan.



Sekolah JIS terdiri dari PAUD hingga SMA. Program akademik sekolah ini disesuaikan per jenjangnya, yakni jenjang PAUD menerapkan The Creative Curriculum, jenjang SMP mengembangkan siswa melalui kurikulum berbasis riset dan pengalaman.



Sementara, untuk SMA mempersiapkan siswa ke universitas dengan pilihan diploma International Baccalaureate atau kursus Advanced Placement.



Sekolah ini memiliki total biaya pendidikan sekitar Rp496,5 juta per tahun. Selain itu, ada biaya tambahan lainnya untuk transportasi sekolah sebesar Rp72,8 juta.