HOME EDUKASI SEKOLAH

Dedi Mulyadi Tetapkan Jam Masuk Sekolah PAUD sampai SMA Pukul 06.30, Berlaku Mulai 1 Juli 2025

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 04 Juni 2025 |14:15 WIB
JAKARTA – Jam masuk sekolah PAUD hingga SMA di Jawa Barat ditetapkan puluk 06.30. Aturan terbaru ini sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluargkan Gubeneru Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Surat Edaran nomor 58/PK.03/DISDIK ini mengatur tentang jam efektif pada satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Aturan ini berlaku mulai bulan Juli 2025. 

“Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah serta dalam rangka mendukung pembentukan generasi berkarakter Pancawaluya di Jawa Barat, yaitu generasi yang Bageur, Cageur, Bener, Pinter dan Singer perlu diatur jam belajar efektif yang mengoptimalkan kemampuan menyerap pembelajaran di pagi hari disesuaikan potensi usia peserta didik,” isi surat edaran tersebut, dikutip Rabu (4/6/2025).

Berikut adalah jam masuk sekolah PAUD hingga SMA di Jabar yang dirangkum dari surat edaran:

1. Jam belajar efektif untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Raudhatul Athfal (RA). dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB):

a. Senin-Kamis waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 195 menit per hari

b. Jum'at waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 120 menit per hari

2. Jam belajar efektif untuk SD (Sekolah Dasar)/MI (Madrasah Ibtidaiyah)/SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa):

a. Kelas I, Senin – Kamis waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 7 jam pelajaran (jp) per hari dan Jum'at waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 4 jp per hari. Ketentuan 1 jp SD/MI sama dengan 35 menit dan SDLB sama dengan 30 menit;

b. Kelas II, Senin - Kamis waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 7 jp per hari (1 jp = 35 menit) dan Jum'at waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 6 jp per hari (1 jp = 35 menit). Ketentuan 1 jp SD/MI sama dengan 35 menit dan SDLB sama dengan 30 menit.

c. Kelas III dan Kelas VI, Senin – Kamis waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 8,5 jp per hari. Jum'at waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 6 jp per hari Ketentuan 1 jp SD/MI sama dengan 35 menit dan SDLB sama dengan 30 menit;

 

