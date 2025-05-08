Advertisement
Apakah IQ Manusia Makin Tua Semakin Turun? Ini Faktanya

Kamis, 08 Mei 2025 |18:24 WIB
Apakah IQ Manusia Makin Tua Semakin Turun? Ini Faktanya
Apakah IQ Manusia Makin Tua Semakin Turun? Ini Faktanya. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Apakah IQ manusia semakin turun seiring bertambahnya usia? Kecerdasan manusia ternyata bisa menurun dengan usia, namun kecerdasan kristal bisa tetap kuat atau bahkan meningkat.

IQ tidak sepenuhnya menurun, tergantung pada jenisnya dan bagaimana cara menjaga otak. Meskipun IQ bawaan bisa menentukan potensi, kecerdasan dapat dilatih dan diasah melalui pendidikan, latihan, dan kebiasaan berpikir yang aktif.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (8/5/2025), Okezone telah merangkum fakta terkait penurunan IQ seiring usia, sebagai berikut.

IQ Manusia Makin Tua Semakin Turun

Beberapa aspek IQ bisa menurun seiring bertambahnya usia, tapi tidak semuanya. IQ (Intelligence Quotient) mencakup dua jenis kecerdasan utama:

1. Kecerdasan Fluid (Fluid Intelligence)

Kemampuan memecahkan masalah baru, berpikir logis, dan berpikir cepat.

Cenderung menurun mulai usia 30–40 tahun.

2. Kecerdasan Kristal (Crystallized Intelligence)

Pengetahuan umum, keterampilan verbal, dan pengalaman hidup.

Cenderung meningkat atau stabil hingga usia lanjut.

 

