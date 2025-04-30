Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Perbandingan IQ Orang Indonesia dengan Jepang, Beda Jauh!

Wikku D. Nugroho , Jurnalis-Rabu, 30 April 2025 |01:06 WIB
Perbandingan IQ Orang Indonesia dengan Jepang, Beda Jauh!
Perbandingan IQ Indonesia dan Jepang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perbandingan IQ orang Indonesia dengan Jepang menarik untuk dibahas pada kali ini. 

Tinggal menghitung hari Indonesia akan merayakan Hari Pendidikan Nasional yang bertepatan pada Jumat, 2 Mei 2025. Ini menjadi momen bagi Indonesia untuk turut meningkatkan kualitas pendidikan. 

1. Pendidikan Masa Depan

Pendidikan menjadi sebuah hal penting untuk meraih masa depan yang gemilang. Setiap negara pasti memiliki cara untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. 
Bagaimana Perbandingan IQ Orang Jepang dan Indonesia?

Jika melihat tingkat kecerdasan atau Intelligence Quotient (IQ), Indonesia masih jauh berada di bawah 100 besar peringkat negara dengan penduduk terpintar. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/65/3178032/calista-t1P3_large.jpg
Ini Profil dan Isi Chat Calista Amore Manurung, Calon Dokter dari FK Unud yang Diduga Bully Timothy Anugerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/65/3174603/kampus-TMcD_large.jpg
Daftar 5 Jurusan Kuliah S1 yang Dijamin Cepat Balik Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/65/3174589/jurusan-vstL_large.jpg
Daftar 5 Jurusan Kuliah dengan Biaya Termahal di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/65/3173753/jurusan-utBC_large.jpg
Inilah Daftar Jurusan Kuliah yang Paling Dibutuhkan di Rekrutmen PT PLN 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/65/3173493/dokter-ODcV_large.jpg
Daftar PTN dengan Jurusan Kedokteran Terbaik Untuk Daftar SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/65/3173044/dpr-byPY_large.jpg
Jadi Anggota DPR Minimal Lulusan Apa?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement