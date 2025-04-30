Perbandingan IQ Orang Indonesia dengan Jepang, Beda Jauh!

JAKARTA - Perbandingan IQ orang Indonesia dengan Jepang menarik untuk dibahas pada kali ini.

Tinggal menghitung hari Indonesia akan merayakan Hari Pendidikan Nasional yang bertepatan pada Jumat, 2 Mei 2025. Ini menjadi momen bagi Indonesia untuk turut meningkatkan kualitas pendidikan.

1. Pendidikan Masa Depan

Pendidikan menjadi sebuah hal penting untuk meraih masa depan yang gemilang. Setiap negara pasti memiliki cara untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

Bagaimana Perbandingan IQ Orang Jepang dan Indonesia?

Jika melihat tingkat kecerdasan atau Intelligence Quotient (IQ), Indonesia masih jauh berada di bawah 100 besar peringkat negara dengan penduduk terpintar.