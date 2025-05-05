Sekolah di Jakarta Boleh Gelar Wisuda dan Study Tour asal Tak Pungut Biaya

Sekolah di Jakarta Boleh Gelar Wisuda dan Study Tour (Foto: Okezone)

JAKARTA - Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, pihaknya tidak melarang sekolah menggelar wisuda maupun study tour. Namun yang perlu ditegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak boleh memungut biaya sepeserpun kepada orang tua murid.

"Untuk seluruh satuan pendidikan, untuk kegiatan akhir tahun, ini bukan sesuatu yang diwajibkan. Dalam edaran ini yang perlu kita pahami highlight-nya adalah terkait dengan pembiayaan," kata Sarjoko di Balai Kota Jakarta, Senin (5/5/2025).

Sebagai contoh ketika sekolah ingin menyelenggarakan kegiatan akhir tahun dengan penampilan ekstrakurikuler, hal demikian tentunya tidak dilarang. Aturan ini kata dia hanya berlaku untuk sekolah negeri yang ada di Jakarta.

"Khususnya negeri ya. Yang kita aturin khususnya negeri. Kalau satuan sekolah swasta ya kita kembalikan lah kepada orang tua," ucapnya.

Termasuk kegiatan wisuda juga boleh dilaksanakan, tentunya tanpa membebani orang tua. Kata dia kegiatan wisuda bisa juga diselenggarakan di sekolah yang acaranya diisikan dengan penampilan keterampilan peserta didik.

"Poinnya di situ adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah. Mau acara wisuda dengan sesederhana apapun pun bisa. Tidak harus di hotel dan sebagainya, di sekolah juga bisa," ujarnya.

"Acara keahlian-keahlian, keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh siswa tinggal ditampilkan, kita nikmati secara bersama-sama. Itu juga akan menjadi sebuah momen yang tidak mudah dilupakan oleh siswa," tukasnya.

(Dani Jumadil Akhir)