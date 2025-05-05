Siap-Siap! Ada 40 Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, dari SD hingga SMA

JAKARTA - 40 sekolah swasta gratis di Jakarta, dari SD hingga SMA. 40 sekolah swasta ini telah didata untuk pelaksanaan uji coba sekolah gratis di Jakarta.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, uji coba sekolah gratis akan dilaksanakan tahun ini pada tahun ajaran baru mendatang.

"Ya, prinsip kita memang baru akan melakukan uji coba dari 40 sekolah. Nanti rencananya akan kita laksanakan di tahun ajaran baru di 2025-2026," kata Sarjoko di Balai Kota Jakarta, Senin (5/5/2025).

1. 40 Sekolah Swasta Gratis

Pihaknya juga telah mengumpulkan perwakilan dari 40 sekolah itu untuk berdiskusi demi menyamakan persepsi dan komitmen terhadap progam sekolah swasta gratis. Sebab progam ini nantinya akan dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta.

Sementara itu, terkait lokasi sekolah swasta gratis ini berada di wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri.



"Atau daya tampungnya sangat-sangat kecil di sekitar itu. Daya tampung sekolah negerinya," imbuhnya.

2. Jenjang SD hingga SMA

40 sekolah swasta yang akan diuji cobakan gratis tersebut jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA atau SMK.

"Ada SD, SMP, SMA, SMK. Masing-masing ada perwakilan," pungkasnya.



(Dani Jumadil Akhir)