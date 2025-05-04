Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Reuni SMA 3 Jakarta Angkatan 86 Pererat Silaturahmi Alumni

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |18:25 WIB
Reuni SMA 3 Jakarta Angkatan 86 Pererat Silaturahmi Alumni
Reuni SMA 3 Jakarta Angkatan 86 Pererat Silaturahmi Alumni (Foto: Okezone)
JAKARTA - SMA 3 Jakarta angkatan 1986 menggelar reuni di Elysivm Rooftop Dining & Lounge. Acara reuni dibuka oleh Ketua Umum IKA 386 Mayor Jenderal TNI (Purn) Arkamelvi Karmani yang menyapa teman-teman alumni.

Dalam pembukaan, Arkamelvi juga memaparkan program kerja dan road to 40th kelulusan SMAN 386 pada tahun depan. Adapun program kerja yang dijabarkan antara lain silaturahmi IKA386, olahraga bersama, pengembangan ekonomi kreatid IKA386, kegiatan rohani bersama ingga dompet alumni untuk kegiatan sosial. 

Sementara itu, ada beberapa poin yang dijabarkan dalam dan road to 40th kelulusan SMAN 386. Berikut rinciannya:

1. Bakti Sosial ke Panti Jompo atau anak-anak berkebutuhan khusus. Panti Disabilitas rencana Desember 2025 bertepatan dengan hari disabilitas nasional. IKA386 akan menggelar pemeriksaan gigi dan mata serta pemberian kacamata gratis.

2. Menanam Mangrove

3. Donor Darah

4. Legal Talk

5. Memberikan pelantihan bagi pelaku UMKM di 386 seperti pengetahuan tentang digital marketing, cara dan strategi berjualan di marketplace, kunjungan ke tempat usaha.

Sambutan dari Ketua Umum IKA 386 Mayjen Purn Arkamelvi Karmani pun ditutup dengan menyanyikan MARS SMA 3 oleh seluruh alumni yang hadir.

 

Topik Artikel :
Alumni Reuni SMA 3 Jakarta Sekolah
