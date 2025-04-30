Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Rampungkan SPMB 2025, Mendikdasmen: Tak Ada Satupun Anak Indonesia yang Terdiskriminasi Dapat Ilmu

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 30 April 2025 |13:07 WIB
Rampungkan SPMB 2025, Mendikdasmen: Tak Ada Satupun Anak Indonesia yang Terdiskriminasi Dapat Ilmu
Rampungkan SPMB 2025, Mendikdasmen: Tak Ada Satupun Anak Indonesia yang Terdiskriminasi Dapat Ilmu
JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, ada banyak masukan yang diberikan di dalam rapat Konsolidasi Nasional Pendididkan Dasar dan Menengah Tahun 2025. Salah satunya mengenai  Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

"Kami tentu sangat berterima kasih atas dukungan dan masukan terutama untuk poin-poin critical yang dalam waktu dekat memang akan menjadi agenda dan tugas kita bersama yang pertama adalah SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru yang tadi Alhamdulillah sudah dibahas dan ada banyak sekali masukan," kata Mu'ti saat penutupan rapat Konsolidasi Nasional yang digelar di Gedung PPSDM Kemendikdasmen, Depok, Sawangan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

1. SPMB

Dia menyampaikan bahwa SPMB adalah sistem ujian pertama yang dilakukan Kemendikdasmen untuk bagaimana memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. 

"Sehingga tidak ada satupun anak Indonesia yang terdiskriminasi karena sistem yang kita buat tidak memungkinkan atau menghalangi mereka untuk mendapatkan ilmu dan kesempatan belajar," ujarnya.

 

