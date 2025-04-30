Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Pendaftaran SPMB 2025 Kapan Resmi Dibuka? Ini Jadwal Lengkapnya

Beby Apriliani , Jurnalis-Rabu, 30 April 2025 |12:54 WIB
JAKARTA – Pendaftaran SPMB 2025 kapan resmi dibuka? Ini jadwal lengkapnya. Di tahun 2025, pemerintah secara resmi akan mengubah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang SPMB, sistem ini akan mulai diterapkan pada tahun 2025 untuk jenjang SD, SMP dan SMA/SMK.

Jalur SPMB

Empat jalur penerimaan akan digunakan dalam pelaksanaan SPMB. Jalur ini berupa jalur domisili, prestasi, afirmasi dan mutasi (perpindahan orang tua).

1.      Jalur Afirmasi. Jalur ini dirancang khusus untuk siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dan penyandang disabilitas, dengan validasi berbasis data sosial dari pemerintah.

2.      Jalur Domisili. Jalur ini diperuntukkan bagi murid yang berdomisili di wilayah penerimaan yang ditetapkan pemerintah daerah.

3.      Jalur Prestasi. Jalur ini khusus untuk SMP dan SMA dengan perhitungan bobot nilai rapor prestasi akademik/non akademik, serta kemungkinan adanya tes terstandar yang ditetapkan pemerintah daerah.

4.      Jalur Mutasi. Jalur ini ditujukan untuk siswa yang orang tuanya berpindah tugas dan anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tuanya mengajar.

Perubahan sistem ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai masalah yang dikeluhkan selama implementasi PPDB. Sistem ini juga dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan yang sangat baik dan adil kepada semua siswa. Perubahan yang terjadi diharapkan tidak hanya berganti nama, tetapi ada perbaikan mekanisme menjadi lebih adil dan transparan.

 

Berita Terkait
Orangtua Murid Keluhkan SPMB 2025 Lebih Rumit, Tahapannya Banyak
Drama SPMB 2025: Ibu-Ibu Kewalahan Urus Pendaftaran dan Verifikasi Sekolah
Website SPMB Jakarta Eror di Hari Pertama, Peserta Serbu Medsos Disdik DKI
Pendaftaran SPMB Jakarta 2025 Resmi Dibuka, Ini Jalur dan Tata Caranya
4 Jalur Penerimaan pada SPMB 2025, dari Domisili hingga Prestasi
Pendaftaran SPMB Jawa Barat Dibuka, Ini Link dan Caranya
