Pendaftaran SPMB 2025 Kapan Resmi Dibuka? Ini Jadwal Lengkapnya

JAKARTA – Pendaftaran SPMB 2025 kapan resmi dibuka? Ini jadwal lengkapnya. Di tahun 2025, pemerintah secara resmi akan mengubah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang SPMB, sistem ini akan mulai diterapkan pada tahun 2025 untuk jenjang SD, SMP dan SMA/SMK.

Jalur SPMB

Empat jalur penerimaan akan digunakan dalam pelaksanaan SPMB. Jalur ini berupa jalur domisili, prestasi, afirmasi dan mutasi (perpindahan orang tua).

1. Jalur Afirmasi. Jalur ini dirancang khusus untuk siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dan penyandang disabilitas, dengan validasi berbasis data sosial dari pemerintah.

2. Jalur Domisili. Jalur ini diperuntukkan bagi murid yang berdomisili di wilayah penerimaan yang ditetapkan pemerintah daerah.

3. Jalur Prestasi. Jalur ini khusus untuk SMP dan SMA dengan perhitungan bobot nilai rapor prestasi akademik/non akademik, serta kemungkinan adanya tes terstandar yang ditetapkan pemerintah daerah.

4. Jalur Mutasi. Jalur ini ditujukan untuk siswa yang orang tuanya berpindah tugas dan anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tuanya mengajar.

Perubahan sistem ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai masalah yang dikeluhkan selama implementasi PPDB. Sistem ini juga dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan yang sangat baik dan adil kepada semua siswa. Perubahan yang terjadi diharapkan tidak hanya berganti nama, tetapi ada perbaikan mekanisme menjadi lebih adil dan transparan.