Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Website SPMB Jakarta Eror di Hari Pertama, Peserta Serbu Medsos Disdik DKI

Yoga Prabowo Pongdatu , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |14:31 WIB
Website SPMB Jakarta Eror di Hari Pertama, Peserta Serbu Medsos Disdik DKI
Website SPMB Jakarta Eror di Hari Pertama, Peserta Serbu Medsos Disdik DKI (Foto: SPMB)
A
A
A

JAKARTA – Website SPMB Jakarta eror pada hari pertama pendaftaran. Pada hari pertama pendaftaran SPMB Jakarta tahun ajaran 2025/2026 situs resmi pendaftaran yang sulit di akses, Senin (16/6/2025).

Sejumlah peserta didik baru SPMB mengeluhkan permasalahan pada laman resmi SPMB yang sulit di akses melalui unggahan Instagram Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, @jakdisdiktv.

Pada unggahan tersebut menginformasikan bahwa Calon Peserta Didik Baru (CMB) sudah dapat memilih sekolah secara daring melalui laman https://spmb.jakarta.go.id.

spmb jakarta

Pendaftaran dibuka dengan beberapa jalur mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK. Terdapat beberapa jalur, yaitu jalur Afirmasi Prioritas Disabilitas pada tanggal 16 Juni – 18 Juni 2025, jalur Domisili pada tanggal 16 Juni – 18 Juni 2025, dan jalur Mutasi pada tanggal 16 Juni – 2 Juli 2025.

Pada unggahan tersebut, beberapa akun mengeluh permasalahan yang cukup sama, yaitu sulitnya mengakses situs pendaftaran SPMB.

”SD SMP SMK serentak. Gimana ga eror itu website, aturan mah di bagi bagi pak/Bu, jangan serentak begini,” keluh akun Instagram @pr*st**1411

”Buat yg belum bisa....refresh terus.... coba lagi...lagi...aku juga gitu tadi...sabaarr...aku 5 kali refresh baru bisa..3 kali gagal pilih sekolah... refresh lagi baru bisaa...semangat yaa...n sabar...” keluh salah satu akun Instagram @n*nk_r*n*

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/624/3135023/mendikdasmen-AvIy_large.png
Rampungkan SPMB 2025, Mendikdasmen: Tak Ada Satupun Anak Indonesia yang Terdiskriminasi Dapat Ilmu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/624/3135017/spmb-a1Of_large.jpg
Pendaftaran SPMB 2025 Kapan Resmi Dibuka? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/624/3109523/pdss-Zv53_large.jpeg
Hari Ini Penutupan Registrasi Akun SNPMB 2025 dan Pengisian PDSS bagi Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/624/3109426/mendikdasmen-tYWD_large.png
Mendikdasmen dan Mendagri Matangkan SPMB 2025 hingga Bantuan Sekolah Swasta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/624/3109069/mendikdasmen-2Cw0_large.jpg
Begini Sistem Penerimaan Murid Baru di SPMB 2025, dari Jalur hingga Kuota Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/624/3109004/mendikdasmen-2G3w_large.png
Ini 4 Jalur Penerimaan Siswa Baru dalam SPMB 2025, Sistem Zonasi Tetap Berlaku tapi Ganti Nama
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement