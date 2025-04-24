MNC University-Asosiasi Service Quality Indonesia Jajaki Kerja Sama Penguatan Kompetensi Layanan dan Pengalaman Pelanggan

JAKARTA – MNC University menerima kunjungan dari Asosiasi Service Quality Indonesia (ASQI) dalam rangka penjajakan kerja sama strategis di bidang pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang berfokus pada pengembangan kualitas pelayanan serta pengalaman pelanggan. Pertemuan ini berlangsung di kampus MNC University dan disambut langsung oleh Rektor MNC University, Dendi Pratama.

Chairman ASQI Ahmad Arwani yang juga merupakan Certified Master Trainer BNSP dan Certified Int’l Customer Experience Assessor – ICXI UK. Dalam diskusi yang berlangsung hangat tersebut, kedua pihak membahas potensi kolaborasi dalam bentuk pelatihan bersama, sertifikasi kompetensi mahasiswa dan dosen, penguatan kurikulum berbasis industri layanan, serta pembentukan pusat pelatihan dan uji kompetensi di lingkungan kampus MNC University.

“Kami percaya bahwa peningkatan kualitas layanan dan customer experience adalah bagian penting dari keunggulan kompetitif dunia kerja hari ini, dan mahasiswa harus dipersiapkan sejak dini untuk itu,” ujar Ahmad Arwani saat menyampaikan visinya terhadap pentingnya kolaborasi pendidikan dan industri.

Rektor MNC University, Dendi Pratama, menyambut baik kerja sama ini dan menyampaikan bahwa kolaborasi semacam ini sangat sejalan dengan misi MNC University untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap bersaing dengan sertifikasi dan keterampilan yang diakui industri.