Prodi Sains Komunikasi MNC University Gelar Kuliah Praktisi soal Asah Kreativitas dan Kembangkan Ide Konten di Media Sosial

JAKARTA - Program Studi Sains Komunikasi MNC University menggelar kuliah praktisi untuk mahasiswa yang mengampu mata kuliah Content Creator.

Kali ini, praktisi yang dihadirkan adalah Head Unit Section MNC Promo, Mohamad Isfan Sabri. Kuliah tamu ini membahas tentang “Mengembangkan ide kreatif untuk Konten Digital” yang bertujuan untuk wawasan tentang proses berpikir kreatif, pencarian ide, dan eksekusi konten yang relevan di berbagai platform digital.

1. Bagikan Tips

Dalam sesi perkuliahan ini Isfan membagikan tips kepada para mahasiswa serta praktek bagaimana mengembangkan ide kreatif mulai dari menemukan inspirasi, riset tren dan audiens serta cara mengubahnya menjadi konten yang menarik dan relevan di era digital.

“Konten yang berhasil itu merupakan bagian dari sebuah proses panjang, mulai dari awal ide itu dicetus, bagaimana ide itu dikemas dan kemudian diproduksi sesuai dengan yang kita inginkan”jelas Isfan.

Isfan menambahkan, perkuliah seperti ini perlu diperbanyak untuk memperkaya pengetahuan dan skill para mahasiswa sebelum nanti mereka masuk ke dunia kerja.