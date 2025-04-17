MNC University Dukung Tax Center sebagai Sarana Belajar bagi Mahasiswa

JAKARTA - MNC University dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat menandatangani perjanjian kerja sama baru terkait keberlanjutan operasional tax center di lingkungan universitas. Penandatanganan berlangsung di Gedung iNews Jalan Menteng Raya Nomor 28, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Rabu 16 April 2025.

Perjanjian ini merupakan pembaruan dari kerja sama sebelumnya yang dilakukan saat institusi pendidikan ini masih bernama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi MNC (STIE MNC). Dengan berubahnya bentuk dan nama lembaga menjadi MNC University, kerja sama ini perlu diperkuat kembali dalam bentuk yang lebih komprehensif guna mendukung kesinambungan program edukasi pajak dan kegiatan Tax Center di lingkungan universitas.

Tax Center hadir sebagai respon atas pentingnya menumbuhkan budaya sadar pajak di masyarakat khususnya di kalangan generasi muda. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara, perguruan tinggi dipandang sebagai mitra strategis dalam membentuk pemahaman pajak yang benar, kritis, dan bertanggung jawab.

Rektor MNC University Dendi Pratama menegaskan, komitmen universitas dalam mendukung Tax Center sebagai sarana pembelajaran yang aplikatif bagi mahasiswa.

"Kami berkomitmen untuk membangun Tax Center sebagai pusat edukasi pajak yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak, baik bagi mahasiswa, civitas academica, maupun masyarakat luas," ungkapnya.