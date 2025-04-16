Rektor MNC University Harap Generasi Muda Jadi Agen Literasi Keuangan Masyarakat

JAKARTA - MNC University mengharapkan generasi muda Indonesia menjadi agen dalam memberikan pemahaman ke masyarakat tentang literasi keuangan. Oleh karena itu, MNC University menggelar seminar atau kuliah umum tentang keuangan pada generasi muda Indonesia di Inews Tower, Menteng, Jakarta Pusat.

"Jadi literasi, terutama terkait keuangan bagi mahasiswa itu sangat penting karena literasi keuangan masyarakat itu 65%, tapi inkluasinya, tindakannya lebih tinggi," ujar Rektor MNC University Dendi Pratama pada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Menurutnya, masyarakat Indonesia lebih tinggi dalam melakukan kegiatan keuangan, tapi tak tahu resiko dan pengetahuannya.

Maka itu, dengan pembekalan dari MNC University, generasi muda Indonesia, khususnya mahasiswa dan mahasiswi MNC University diharapkan menjadi agen di masyarakat yang bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang literasi keuangan tersebut.

"Kita pasti akan support, menguatkan program-program tentang literasi keuangan, salah satunya dengan mendirikan galery investasi, bursa efek Indonesia yang kerjasama dengan MNC Sekuritas dan Bursa Efek Indonesia di dalam kampus," tuturnya.

Dia menambahkan, MNC University juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dengan MNC Sekuritas, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan IDX. Salah satu tujuannya, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui mahasiswa tentang literasi dan inklusi keuangan. Dengan begitu, mahasiswa juga bisa melihat masa depannya ke depan, bisa tahu apa yang akan dia lakukan dan apa yang akan dia kerjakan di masa mendatang.