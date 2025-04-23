Hanya 1 Gelombang, UTBK SNBT 2025 Digelar dari Sabang Sampai Merauke

JAKARTA - Ujian Tulis Berbasis Komputer–Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2025 berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya. Pasalnya, penyelenggaraan UTBK-SNBT 2025 yang dimulai hari ini dilakukan dari Sabang sampai Merauke.

Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMP) mengungkapkan bahwa UTBK diselenggarakan di 74 Pusat UTBK PTN dan 32 Sub Pusat UTBK PTN, yang sembilan di antaranya berada di pulau terluar seperti Karimun, Mentawai, Natuna, Aru, dan Tanimbar.

Ini menunjukkan bahwa UTBK diselenggarakan menyebar dari Sabang sampai Merauke. Demikian dikutip dari keterangan Panitia SNPMP, Rabu (23/4/2025).

Berbeda dari tahun sebelumnya, UTBK tahun 2025 hanya digelar sebanyak 1 gelombang dengan 20 sesi reguler (sesi 1–sesi 20) dan 3 sesi tambahan (sesi 21–sesi 23) yang hanya dilaksanakan di beberapa Pusat UTBK. Setiap hari UTBK-SNBT diadakan dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang.

Dengan demikian, UTBK-SNBT 2025 akan berakhir sampai dengan tanggal 5 Mei 2025 dengan catatan setiap Pusat UTBK memiliki jadwal waktu dan sesi ujian yang berbeda sesuai jumlah peserta UTBK.

Pada saat penutupan pendaftaran sebanyak 860.975 peserta tercatat memilih program studi sarjana sebagai pilihan pertama adalah sebesar 799.230, sebanyak 45.582 peserta memilih sarjana terapan dan sebanyak 16.164 peserta memilih diploma tiga. Kursi yang diperebutkan sesuai dengan daya tampung SNBT sebesar 259.564 kursi, yang terdiri atas program Sarjana sebanyak 209.834 kursi, program Sarjana Terapan sebanyak 27.991 kursi dan program Diploma Tiga sebanyak 21.819 kursi.