Apakah Jalur Mandiri Harus Pakai Nilai UTBK SNBT 2025?

JAKARTA – Apakah jalur mandiri harus pakai nilai UTBK SNBT 2025? Selain menggunakan jalur SNBP dan SNBT calon mahasiswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi bisa mengikuti jalur mandiri.

Pendaftaran jalur mandiri bisa menggunakan nilai UTBK–SNBT serta hasil tes mata pelajaran yang sesuai dengan jurusan. Jalur mandiri menjadi alternatif bagi calon mahasiswa untuk masuk kampus PTN impian.

Berikut daftar PTN yang membuka jalur mandiri pakai nilai UTBK SNBT 2025, dilansir dari laman UMSU, Selasa (22/4/2025):

1. Universitas Brawijaya (UB)

Jalur Seleksi Mandiri menggunakan Nilai UTBK di UB memanfaatkan skor dari UTBK SNBT sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar. Mereka yang eligible untuk mendaftar adalah lulusan SMA/SMK/MA atau setara, serta mereka yang lulus Paket C dalam dua tahun terakhir dari lembaga yang terakreditasi, dengan bukti ijazah.

2. Institut Pertanian Bogor (IPB University)

IPB menawarkan dua jalur dalam Seleksi Mandiri Masuk ke IPB. Peserta dapat memilih antara menggunakan nilai UTBK-SNBT BPPP atau mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer IPB, yang dilaksanakan secara online dari rumah. Jika peserta memilih kedua jalur ini, seleksi akan mengambil nilai tertinggi yang diperoleh. Pendaftaran untuk jalur ini berlangsung sekitar bulan Mei hingga Juni.

3 Institut Teknologi Bandung (ITB)

ITB menyediakan jalur mandiri yang menggunakan skor UTBK dengan dua skema yang berbeda:

Untuk pendaftar di fakultas atau sekolah yang tidak termasuk FSRD, seleksi didasarkan pada hasil ujian daring, nilai UTBK SNBT, dan nilai rapor. Bagi yang mendaftar ke Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD), selain hasil ujian daring dan nilai UTBK SNBT, peserta diharuskan mengikuti tes keterampilan seni rupa secara online.

4. Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)

Unsoed menawarkan dua pilihan untuk seleksi mandiri, yaitu SPMB Mandiri UTBK dan SPMB Mandiri Non-UTBK. Jalur SPMB Mandiri UTBK ditujukan bagi calon mahasiswa pada Program Sarjana, baik kelas reguler maupun internasional, serta Program Diploma.

5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka)

UIN Sunan Kalijaga menjalankan Seleksi Mandiri untuk semua program studi, baik yang memiliki fokus umum maupun agama. Jalur ini dapat diakses oleh lulusan SMA atau yang setara dari tahun 2022 hingga 2025.



