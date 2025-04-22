UTBK SNBT 2025 Dimulai Besok 23 April, Mendiktisaintek Ingatkan Kejujuran

JAKARTA - Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) akan dimulai besok, 23 hingga 30 April dan 2 hingga 3 Mei 2025.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Republik Indonesia Brian Yuliarto pun mengingatkan soal kejujuran kepada para peserta UTBK SNBT.

1. Pesan Mendiktisaintek

Brian memberikan semangat kepada para peserta UTBK SNBT 2025. Dalam akun instagram @snpmb_id, Brian mengatakan, UTBK adalah batu loncatan menuju masa depan dan menjadi perjuangan bagi calon mahasiswa Indonesia.

"Kalian akan berjuang bukan dengan senjata tapi dengan ilmu ketekunan dan kejujuran, ini medan tempur tempat kalian mengukir takdir untuk menjadi mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi pilihan kalian," kata Brian, Selasa (22/4/2025).

Brian mengingatkan agar para peserta UTBK tidak tergoda dengan jalan pintas dan mengutamakan kejujuran. Dia menegaskan, bangsa ini tidak dibangun oleh mereka yang curang tapi oleh mereka yang jujur tangguh dan berani berdiri di atas kaki sendiri.

"Keberhasilan sejati bukan soal seberapa tinggi nilai tapi seberapa besar usaha, seberapa kuat kalian bisa berdiri saat ingin menyerah, seberapa jujur kalian berjalan saat banyak orang tergoda untuk menyeleweng, itulah pemenang sesungguhnya," imbuhnya.

Ingin masuk ke Perguruan Tinggi Negeri impianmu? Mulai persiapan UTBK dari sekarang dengan Tryout Okezone 2025 bekerja sama dengan Genza. Bagi peserta yang ingin mencoba klik link berikut Tryout UTBK Okezone.

