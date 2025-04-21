Ini Perbedaan Peraturan UTBK SNBT 2025 dengan 2024

JAKARTA - Ini perbedaan peraturan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025 dengan 2024. Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 telah mengumumkan ketentuan terbaru seputar UTBK SNBT tahun ini.

Perbedaan peraturan UTBK SNBT 2025 dengan 2024 cukup signifikan, terutama dalam hal persyaratan peserta, jadwal, durasi ujian, jumlah soal, serta aturan pemilihan program studi. Berikut rangkuman perbedaannya:





1. Persyaratan Ikut UTBK SNBT

Untuk persyaratan peserta, UTBK SNBT 2024 mengizinkan lulusan SMA/SMK/sederajat tahun 2024, 2023, atau 2022, dengan batas usia maksimal 22 tahun per 1 Juli 2024. Sedangkan, pada UTBK SNBT 2025, peserta yang bisa ikut adalah lulusan SMA/SMK/sederajat pada 2025, 2024, atau 2023, dengan batas usia yang lebih tinggi, yaitu maksimal 25 tahun per 1 Juli 2025.

2. Jadwal dan Durasi Ujian

Jadwal dan durasi ujian juga mengalami perubahan. UTBK SNBT 2024 dilaksanakan dalam dua gelombang selama 14 hari dengan total 28 sesi ujian. Di UTBK SNBT 2025, ujian akan dilaksanakan dalam satu gelombang selama 10 hari, dari 23 April hingga 3 Mei 2025, dengan dua sesi ujian per hari.

3. Durasi dan Jumlah Soal Tes

a. Tes Skolastik (TPS):

UTBK 2024:

* Penalaran Induktif, Deduktif, dan Kuantitatif: 10 soal masing-masing, 10 menit.

* Pengetahuan dan Pemahaman Umum: 20 soal, 15 menit.

* Kemampuan Memahami Bacaan dan Menulis: 20 soal, 25 menit.

* Pengetahuan Kuantitatif: 15 soal, 20 menit.

UTBK 2025:

* Penalaran Induktif, Deduktif, dan Kuantitatif: 10 soal masing-masing, 10 menit.

* Pengetahuan dan Pemahaman Umum: 20 soal, 15 menit.

* Kemampuan Memahami Bacaan dan Menulis: 20 soal, 25 menit.

* Pengetahuan Kuantitatif: 20 soal, 20 menit.

b. Tes Literasi:

UTBK 2024:

* Literasi Bahasa Indonesia: 30 soal, 45 menit.

* Literasi Bahasa Inggris: 20 soal, 30 menit.

* Penalaran Matematika: 20 soal, 30 menit.

UTBK 2025:

* Literasi Bahasa Indonesia: 30 soal, 42,5 menit.

* Literasi Bahasa Inggris: 20 soal, 20 menit.

* Penalaran Matematika: 20 soal, 42,5 menit.



Ingin masuk ke Perguruan Tinggi Negeri impianmu? Mulai persiapan UTBK dari sekarang dengan Tryout Okezone 2025 bekerja sama dengan Genza. Bagi peserta yang ingin mencoba klik link berikut Tryout UTBK Okezone.