Apakah UTBK SNBT 2025 Ada Nilai Minus?

JAKARTA - Apakah UTBK SNBT 2025 ada nilai minus? Menjelang pelaksanaan UTBK SNBT 2025, pertanyaan klasik kembali mencuat: apakah ada sistem nilai minus jika salah menjawab soal? Kekhawatiran ini masih membayangi ribuan calon mahasiswa yang tengah mempersiapkan diri. Padahal, fakta soal sistem penilaian ini sudah dijelaskan secara terbuka oleh berbagai sumber resmi dan terpercaya.

Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) adalah salah satu gerbang utama masuk perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia. Namun, masih banyak siswa yang merasa was-was saat mengerjakan soal, terutama karena takut salah dan mendapat pengurangan nilai. Pertanyaannya, apakah memang ada sistem penalti untuk jawaban salah di UTBK SNBT 2025?

Berikut fakta-fakta yang perlu kamu ketahui berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber terpercaya:

1. Tidak Ada Nilai Minus untuk Jawaban Salah

Sistem penilaian UTBK SNBT menggunakan Item Response Theory (IRT). Dalam sistem ini, tidak ada pengurangan poin untuk jawaban yang salah. Jadi, peserta tidak akan dikenakan nilai minus.

2. IRT Bukan Penilaian Benar Salah Biasa

IRT adalah sistem yang menilai jawaban berdasarkan tingkat kesulitan soal dan kemampuan peserta. Artinya, jawaban pada soal yang lebih sulit dan dijawab dengan benar akan memberikan skor lebih tinggi dibandingkan soal yang lebih mudah. IRT menganalisis karakteristik soal dan kemampuan responden secara menyeluruh, sehingga hasilnya dianggap lebih objektif dan adil.

3. Strategi Terbaik: Jawab Semua Soal!

Strategi paling bijak adalah menjawab seluruh soal. Karena tidak ada risiko penalti, tidak menjawab justru akan menghilangkan peluang memperoleh skor tambahan.

