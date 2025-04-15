Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Inilah Skor UTBK SNBT UHO 2025

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |18:20 WIB
Inilah Skor UTBK SNBT UHO 2025. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Inilah skor UTBK SNBT UHO 2025. Universitas Halu Oleo (UHO) menggelar Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025. Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri unggulan di Sulawesi Tenggara, UHO menarik ribuan calon mahasiswa dari seluruh Indonesia. 

Untuk membantu calon mahasiswa mempersiapkan mahasiswa mempersiapkan diri, berikut adalah informasi mengenai prediksi skor UTBK SNBT UHO 2025.

Prediksi Skor UTBK SNBT UHO 2025

Berdasarkan data dari berbagai sumber terpercaya, berikut adalah prediksi skor UTBK untuk beberapa program studi di UHO:

Farmasi: 721,73

Akuntansi: 711,05

Administrasi Bisnis: 701,86

Ilmu Administrasi Negara: 674,41

Gizi: 687,56

Ekonomi Pembangunan: 666,08

Agribisnis: 616,86

Agroteknologi: 590,01

Biologi: 600,77

Geografi: 603,25

Skor tersebut merupakan prediksi berdasarkan tren nilai UTBK tahun-tahun sebelumnya dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan strategi belajar.

 

