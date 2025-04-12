Cetak Kartu Peserta UTBK SNBT 2025 Ukuran Berapa? Simak Ketentuannya!

JAKARTA - Cetak kartu peserta UTBK SNBT 2025 ukuran berapa? Simak ketentuannya berikut! Menjelang pelaksanaan UTBK SNBT 2025, para peserta diminta untuk memperhatikan secara saksama ketentuan terkait pencetakan kartu peserta.

Dokumen ini wajib dibawa saat ujian sebagai tanda pengenal resmi dan bukti keikutsertaan. Kesalahan dalam mencetak kartu dapat berisiko menghambat proses verifikasi saat hari ujian. Lantas, ukuran berapa kartu UTBK SNBT 2025? Berikut hasil rangkuman yang berhasil Okezone buat pada Jumat (11/4/2025).

1. Ukuran Kertas yang Disarankan

Panitia penyelenggara merekomendasikan agar kartu peserta dicetak pada kertas berukuran A4 atau F4. Penggunaan kertas jenis HVS menjadi pilihan utama karena dinilai mampu menampilkan informasi dengan jelas.

Kartu ini memuat data penting seperti nama lengkap peserta, nomor ujian, hingga lokasi dan jadwal ujian, sehingga ukuran dan kejernihan cetakan sangat krusial.