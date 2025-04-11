Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Skor UTBK SNBT 500 Apakah Tinggi?

Alifya Amari Poetry , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |23:09 WIB
Skor UTBK SNBT 500 Apakah Tinggi?
UJian UTBK SNBT 2025 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Skor UTBK SNBT 500 apakah tinggi? Tinggi rendahnya skor Ujian Tulis Berbasis Komputer ( UTBK ) secara signifikan mempengaruhi peluang peserta lolos seleksi masuk ke kampus pilihannya. 

Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh masing-masing universitas membutuhkan skor UTBK untuk penerimaan mahasiswa baru. Namun, beberapa program studi yang berkaitan dengan seni dan olahraga, biasanya memerlukan syarat tambahan seperti portofolio dari peserta.

Umumnya, hasil UTBK SNBT biasanya dikemas dalam tiga kategori skor yaitu tinggi, menengah, dan rendah. Beberapa acuan menempatkan skor 800-900 ke dalam kategori tinggi, skor 600-700 ke dalam kategori menengah, dan skor 400-500 ke dalam kategori yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. 

Mengingat pembagian ini, skor UTBK SNBT sebesar 500 dapat dianggap berada di ambang batas bawah kategori menengah. Skor ini bisa dianggap agak rendah, tergantung intensitas persaingan masuk ke program studi dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dituju.

Nilai UTBK yang dibutuhkan untuk setiap PTN berbeda-beda. Tergantung pada skor yang diperlukan untuk diterima di program studi atau jurusan tertentu. Nilai program studi UTBK yang sangat diminati akan lebih tinggi daripada nilai program studi UTBK yang kurang diminati.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/65/3142949/satu_keluarga_histeris-nkuQ_large.JPG
Viral Satu Keluarga Nangis Histeris Lihat Pengumuman Kelulusan SNBT, Sukses Masuk FTTM ITB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/65/3142603/utbk_snbt-mtCp_large.jpg
Daftar Link Resmi dan Cara Download Sertifikat UTBK SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/65/3142599/snbt-byc3_large.jpg
Joki hingga Kecurangan Warnai SNBT 2025, Modusnya Makin Canggih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/65/3136124/snbt_2025-qV4I_large.jpg
Pengumuman Hasil UTBK SNBT 2025: Link hingga Cara Ceknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135001/kampus-ZMio_large.jpg
Daftar PTS yang Buka Jalur Mandiri Pakai Nilai UTBK SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/65/3134596/snbt_2025-JT5p_large.jpeg
Tryout UTBK SNBT 2025 Gratis Hanya di Okezone, Latihan Kerjakan Soal Lebih Mudah
