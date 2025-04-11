Apakah Ada Passing Grade Tes UTBK SNBT 2025? Ini Jawabannya

JAKARTA - Apakah ada passing grade tes UTBK SNBT 2025? Ini Jawabannya. Anggota Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), Badrus Zaman menegaskan bahwa tidak akan ada passing grade atau Batasan nilai dalam Ujian Tulis Berbasis KOmputer-Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2025.

1. Mekanisme Penilaian UTBK-SNBT 2025

Badrus Zaman menjelaskan terkait mekanisme seleksi UTBK-SNBT 2025 dilakukan berdasarkan skor UTBK peserta yang kemudian akan dilakukan perangkingan skor berdasarkan prodi dan PTN yang dipilih karna setiap prodi memiliki bobot nilai di SNBT yang berbeda.

Sekretaris Eksekutif SNPMB, Bekti Cahyo Hidayanto, menjamin bahwa setiap peserta memiliki kesempatan yang setara untuk lolos ke prodi-prodi yang diminati, karena seluruh penilaian akan didasarkan pada peringkat atau ranking peserta dalam setiap prodi yang dipilih.

Artinya, memang passing grade untuk UTBK-SNBT itu tidak pernah ada, baik itu passing grade untuk program studi, ataupun passing grade untuk perguruan tinggi negeri (PTN).

2. Aturan Pemilihan Prodi SNBT 2025

Dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun ini, calon mahasiswa memiliki kebebasan untuk memilih program studi atau prodi baik di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) akademik maupun PTN vokasi.

Setiap peserta diperbolehkan untuk memilih maksimal empat prodi, dan urutan prodi yang dipilih oleh calon mahasiswa menandakan tingkat prioritasnya. Jika peserta hanya memilih satu prodi, mereka bebas menentukan program apa pun yang diminati, baik itu program sarjana (S1), diploma IV (D4), maupun diploma III (D3).