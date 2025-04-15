Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Berapa Skor UTBK SNBT UGM Terbaru 2025?

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |06:40 WIB
Berapa Skor UTBK SNBT UGM Terbaru 2025?
Berapa Skor UTBK SNBT UGM Terbaru 2025? (Foto: Freepik)
JAKARTA - Berapa skor UTBK SNBT UGM terbaru 2025? Simak beritanya. SNBT UGM merupakan salah satu jalur masuk utama bagi calon mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada.

Skor UTBK yang harus dimiliki calon mahasiswa untuk mengikuti SNBT UGM 2025 yaitu sebagai berikut:

Skor UTBK-SNBT UGM 2025

-          Jurusan PSikologi Jenjang S1 : 723.48

-          Jurusan Kedokteran Jenjang S1 : 721.84

-          Jurusan Hukum Jenjang S1 : 720.11

-          Jurusan Manajemen Jenjang S1 : 719.96

-          Jurusan Farmasi Jenjang S1 : 719.50

-          Jurusan Akuntansi Jenjang S1 : 718.74

-          Jurusan Teknologi Informasi Jenjang S1 : 718.30

-          Jurusan Ilmu Komunikasi Jenjang S1 : 717.42

-          Jurusan Hubungan Internasional Jenjang S1 : 716.76

-          Jurusan Kedokteran Gigi Jenjang S1 : 716.25

-          Jurusan Kehutanan Jenjang S1 : 715.41

-          Jurusan Ilmu Komputer Jenjang S1 : 713.46

-          Jurusan Teknik Industri Jenjang S1 : 712.10

-          Jurusan Teknik Sipil Jenjang S1 : 710.86

-          Jurusan Gizi Jenjang S1 : 710.13

-          Jurusan Ilmu Keperawatan Jenjang S1 : 706.59

-          Jurusan Kedokteran Hewan Jenjang S1 : 706.26

-          Jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Jenjang S1 : 702.99

-          Jurusan Arsitektur Jenjang S1 : 702.23

-          Jurusan Pariwisata Jenjang S1 : 699.40

-          Jurusan Teknik Mesin Jenjang S1 : 698.87

-          Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik Jenjang S1 : 697.90

-          Jurusan Teknik Geologi Jenjang S1 : 697.08

-          Jurusan Ilmu dan Industri Peternakan Jenjang S1 : 696.70

-          Jurusan Sastra Inggris Jenjang S1 : 695.88

-          Jurusan Manajemen Informasi Kesehatan Jenjang D4 : 695.66

-          Jurusan Ilmu Ekonomi Jenjang S1 : 694.34

-          Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Jenjang S1 : 691.33

-          Jurusan Politik dan Pemerintahan Jenjang S1 : 691.02

-          Jurusan Statistika Jenjang S1 : 689.99

-          Jurusan Akuntansi Sektor Publik Jenjang D4 : 689.68

-          Jurusan Teknik Kimia Jenjang S1 : 689.62

-          Jurusan Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi Jenjang D4 : 689.01

-          Jurusan Teknik Elektro Jenjang S1 : 687.98

-          Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Jenjang S1 : 687.33

-          Jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea Jenjang S1 : 686.53

-          Jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Jenjang D4 : 686.03

-          Jurusan Filsafat Jenjang S1 : 685.99

-          Jurusan Teknik Geodesi Jenjang S1 : 683.84

-          Jurusan Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Jenjang S1 : 681.07

-          Jurusan Sastra Arab Jenjang S1 : 680.54

-          Jurusan Antropologi Budaya Jenjang S1 : 679.55

-          Jurusan Geografi Lingkungan Jenjang S1 : 677.98

-          Jurusan Ilmu Aktuaria Jenjang S1 : 677.83

-          Jurusan Bisnis Perjalanan Wisata Jenjang D4 : 677.58

-          Jurusan Biologi Jenjang S1 : 676.59

Ingin masuk ke Perguruan Tinggi Negeri impianmu? Mulai persiapan UTBK dari sekarang dengan Tryout Okezone 2025 bekerja sama dengan Genza. Bagi peserta yang ingin mencoba klik link berikut Tryout UTBK Okezone.

 

