Berapa Soal Penalaran Matematika UTBK SNBT 2025? Cek di Sini!

JAKARTA - Berapa soal penalaran Matematika UTBK SNBT 2025? Cek di sini! Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2025 akan dimulai dalam waktu dekat, tepatnya pada 23 April 2025.

Salah satu komponen penting dalam ujian ini adalah bagian Penalaran Matematika, yang bertujuan mengukur kemampuan logika serta penerapan konsep matematika dasar dalam konteks sehari-hari. Lalu, berapa soal penalaran Matematika UTBK SNBT 2025? Berikut ini informasi yang dapat Okezone bagikan pada Sabtu (19/4/2025).

1. Jumlah Soal dan Durasi Pengerjaan

Berdasarkan informasi resmi dari Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), pada tahun 2025 ini peserta UTBK akan menghadapi 20 soal Penalaran Matematika. Setiap peserta diberikan waktu 42,5 menit untuk menyelesaikan bagian ini.

Meskipun jumlahnya tidak banyak, soal-soal dalam bagian ini dirancang untuk menguji pemahaman mendalam terhadap konsep serta ketepatan dalam penalaran, bukan sekadar menghafal rumus.

2. Materi yang Akan Diujikan

Penalaran Matematika dalam SNBT menekankan pada penguasaan dasar-dasar matematika yang relevan dalam kehidupan nyata. Adapun cakupan materi yang diuji meliputi:

- Bilangan dan Operasi Hitung: Pemahaman tentang bilangan bulat, pecahan, dan operasi dasar.

- Himpunan dan Pola: Soal yang menuntut kemampuan menganalisis pola deret dan memahami konsep himpunan.

- Aljabar dan Fungsi: Penerapan bentuk aljabar, garis lurus, hingga persamaan dan pertidaksamaan sederhana.

- Aritmetika Sosial: Soal terkait rasio, persentase, dan penghitungan dalam konteks ekonomi atau sosial.

- Geometri dan Pengukuran: Soal mengenai bentuk datar dan ruang, termasuk perhitungan luas dan volume.

- Data dan Probabilitas: Mencakup pemahaman data statistik sederhana, grafik, serta peluang dasar.

Materi tersebut disusun tidak hanya untuk menilai kemampuan kognitif matematis, tetapi juga untuk menilai cara berpikir kritis dan logis dari peserta ujian.

