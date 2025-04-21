Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pusat UTBK SNBT 2025 Jakarta Ada di Mana Saja? Cek Lokasinya

Rahma Anhar , Jurnalis-Senin, 21 April 2025 |18:46 WIB
Pusat UTBK SNBT 2025 Jakarta Ada di Mana Saja? Cek Lokasinya
Pusat UTBK SNBT 2025 Jakarta Ada di Mana Saja? Cek Lokasinya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pusat UTBK SNBT 2025 Jakarta ada di mana saja? Bagi para pejuang kampus di tahun ini, salah satu aspek penting yang harus diketahui adalah lokasi tempat untuk ujian nantinya. Khusus bagi peserta ujian yang tinggal di Jakarta dan area sekitarnya, simak baik-baik informasi berikut ini.

Dalam pengumuman oleh Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) dijadwalkan berlangsung pada tanggal 23 hingga 30 April dan 2 hingga 3 Mei 2025. Ujian ini akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta yang memiliki tiga lokasi UTBK utama.

Berikut adalah daftar lengkap tiga lokasi UTBK SNBT 2025 di Jakarta:

1. Universitas Indonesia 

Berlokasi di Gedung Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UI Jl. Prof. Dr. Sujudi, Kampus UI Depok, Jawa Barat Kode Pos 16424. Meskipun secara administratif terletak di Depok, tempat ini menjadi pilihan utama bagi peserta ujian dari daerah Jabodetabek karena aksesibilitas yang baik dan fasilitas yang memadai.

2. Universitas Negeri Jakarta

Tepatnya Kampus A UNJ, Gedung Dewi Sartika, Lt. 1, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur, 13220. Lokasinya sangat menguntungkan dan mudah diakses dari berbagai arah di Jakarta.

Ingin masuk ke Perguruan Tinggi Negeri impianmu? Mulai persiapan UTBK dari sekarang dengan Tryout Okezone 2025 bekerja sama dengan Genza. Bagi peserta yang ingin mencoba klik link berikut Tryout UTBK Okezone.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/65/3142949/satu_keluarga_histeris-nkuQ_large.JPG
Viral Satu Keluarga Nangis Histeris Lihat Pengumuman Kelulusan SNBT, Sukses Masuk FTTM ITB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/65/3142603/utbk_snbt-mtCp_large.jpg
Daftar Link Resmi dan Cara Download Sertifikat UTBK SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/65/3142599/snbt-byc3_large.jpg
Joki hingga Kecurangan Warnai SNBT 2025, Modusnya Makin Canggih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/65/3136124/snbt_2025-qV4I_large.jpg
Pengumuman Hasil UTBK SNBT 2025: Link hingga Cara Ceknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135001/kampus-ZMio_large.jpg
Daftar PTS yang Buka Jalur Mandiri Pakai Nilai UTBK SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/65/3134596/snbt_2025-JT5p_large.jpeg
Tryout UTBK SNBT 2025 Gratis Hanya di Okezone, Latihan Kerjakan Soal Lebih Mudah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement