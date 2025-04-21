Pusat UTBK SNBT 2025 Jakarta Ada di Mana Saja? Cek Lokasinya

JAKARTA - Pusat UTBK SNBT 2025 Jakarta ada di mana saja? Bagi para pejuang kampus di tahun ini, salah satu aspek penting yang harus diketahui adalah lokasi tempat untuk ujian nantinya. Khusus bagi peserta ujian yang tinggal di Jakarta dan area sekitarnya, simak baik-baik informasi berikut ini.

Dalam pengumuman oleh Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) dijadwalkan berlangsung pada tanggal 23 hingga 30 April dan 2 hingga 3 Mei 2025. Ujian ini akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta yang memiliki tiga lokasi UTBK utama.

Berikut adalah daftar lengkap tiga lokasi UTBK SNBT 2025 di Jakarta:

1. Universitas Indonesia

Berlokasi di Gedung Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UI Jl. Prof. Dr. Sujudi, Kampus UI Depok, Jawa Barat Kode Pos 16424. Meskipun secara administratif terletak di Depok, tempat ini menjadi pilihan utama bagi peserta ujian dari daerah Jabodetabek karena aksesibilitas yang baik dan fasilitas yang memadai.

2. Universitas Negeri Jakarta

Tepatnya Kampus A UNJ, Gedung Dewi Sartika, Lt. 1, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur, 13220. Lokasinya sangat menguntungkan dan mudah diakses dari berbagai arah di Jakarta.

