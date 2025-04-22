Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK 2025 Kapan? Cek Jadwalnya di Sini

JAKARTA – Pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK 2025 kapan? Cek jadwalnya di sini. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan bahwa pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjan Kerja (PPPK) tahap 2 tahun 2025.

Dilansir dari laman resmi BKN, Selasa (22/4/2025), seleksi kompetensi PPPK 2025 dimulai pada tanggal 22 April 2025 sampai dengan 16 Mei 2025 sesuai jadwal yang ditetapkan Panitia Seleksi Nasional, dengan peserta sebanyak 863.993 orang yang sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Ujian dilakukan secara bertahap di berbagai titik lokasi BKN di wilayah Indonesia dan mancanegara.

Terdiri dari 36 titik lokasi Kantor BKN yang meliputi BKN Pusat, Kantor Regional BKN dari Aceh sampai Papua, dan UPT BKN seluruh Indonesia, 53 titik lokasi Mandiri BKN, 99 titik lokasi Mandiri Instansi, serta 13 titik lokasi Luar Negeri.

1. Jadwal Ujian PPPK

Ujian dilaksanakan dalam beberapa sesi setiap harinya dengan jadwal :

Senin – Kamis

- sesi 1 : 08.00 – 10.10

- sesi 2 : 11.00 – 13.10

- sesi 3 : 14.00 – 16.10

Jumat

- sesi 1 : 08.00 – 10.10

- sesi 2 : 14.30 – 16.40