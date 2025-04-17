Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Dosen MNC University Dorong BUMDes Perkuat Kolaborasi Promosi Digital

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |17:10 WIB
Dosen MNC University Dorong BUMDes Perkuat Kolaborasi Promosi Digital
Dosen MNC University Dorong BUMDes Perkuat Kolaborasi untuk Promosi Digital
JAKARTA - Dosen Komunikasi MNC University Felisianus Novandri Rahmat mendorong BUMDes perkuat kolaborasi untuk melakukan promosi digital.

Hal itu disampaikan Andri saat memberikan pelatihan kepada pengurus BUMDes Se-Indonesia dengan tajuk “Pemasaran Digital Untuk Pengembangan BUMDesa/BUM Desa Bersama dan Pemberdayaan Masyarakat Desa” pada Kamis, 17 April 2025 melalui zoom meeting. 

Kegiatan ini merupakan rangkaian sesi pelatihan online pengelolaan BUMDes yang digagas BBPPD Jakarta, angkatan pertama tahun 2025, dari 15-17 April 2025. 

Andri menjelaskan kolaborasi perlu dilakukan agar akses terhadap produk dari masing-masing BUMDes bisa menjangkau pasar luas. Karena kita tahu kalau BUMDes bergerak sendiri secara sumber daya dan akses terbatas sehingga perlu menggandeng banyak pihak untuk terlibat dalam pengembangan dan promosi BUMDes di era Digital. 

“Nantinya kolaborasi bisa dengan internal di desa seperti teman-teman muda yang notabene aktif bermedia sosial, karang taruna, PKK, Pokdarwis, pelajar, guru dan komunitas masyarakat yang ada. Sementara eksternalnya bisa pemerintah atau dinas terkait, universitas (mahasiswa & dosen), influencer, BUMDes lain, pihak swasta dan sebagainya yang memiliki concern ke pengembangan BUMDes,” jelas Andri

 

