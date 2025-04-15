Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini 10 Tips Penting untuk Mahasiswa Indonesia di AS

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |12:33 WIB
JAKARTA - 10 tips penting untuk mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Amerika Serikat (AS). Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington D.C mengingatkan agar pelajar Indonesia tetap bijak, terorganisir, dan waspada dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa internasional.

Belajar di negeri orang bukan hanya soal akademik, tapi juga soal bertahan, beradaptasi, dan tetap patuh pada aturan setempat. Ini yang ingin ditekankan oleh KBRI Washington D.C. lewat unggahan terbarunya di Instagram pada akun @indonesiaindc, yang menyoroti pentingnya menjaga status visa dan mengelola kehidupan sehari-hari dengan hati-hati.

Bertempat di Washington D.C., unggahan bergambar dengan teks tegas berjudul “Tips penting untuk mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat” menjadi panduan singkat namun padat. Tips ini tidak hanya berbasis pengalaman, tetapi juga relevan dengan realita yang dihadapi para pelajar di AS.

Berikut poin-poin penting yang disampaikan KBRI dan sebaiknya dicermati dengan serius oleh mahasiswa Indonesia di Amerika:

1. Kelola Media Sosial dengan Bijak

Hindari postingan yang bisa memicu kesalahpahaman atau bahkan menimbulkan implikasi hukum. Media sosial bukan sekadar ruang pribadi; di negara asing, jejak digital bisa mempengaruhi status visa.

2. Aktif di Komunitas Lokal

Bergabunglah dengan organisasi seperti PERMIAS atau Mata Garuda. Komunitas ini tak hanya menjadi tempat bertukar informasi, tetapi juga wadah untuk saling bantu dan berbagi dukungan.

3. Selalu Bawa Identitas Diri (ID)

Wajib membawa ID resmi saat bepergian, terutama di luar tempat tinggal. Pemeriksaan identitas bisa terjadi kapan saja.

4. Perbarui Dokumen Secara Berkala

Visa, I-20/DS-2019, serta paspor harus selalu aktif. Jangan tunda pembaruan agar tidak bermasalah saat inspeksi atau bepergian.

 

Halaman:
1 2
