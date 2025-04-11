Intip Keseharian Evandra Florasta Pemain Timnas Indonesia U-17 saat Bersekolah, Ini Pengakuan Kepala Sekolah

Intip Keseharian Evandra Florasta Pemain Timnas Indonesia U-17 saat Bersekolah, Ini Pengakuan Kepala Sekolah (Foto: PSSI)

MALANG - Pemain Timnas Indonesia U-17 Evandra Florasta masih menempuh pendidikan di SMAN 1 Tumpang, Kabupaten Malang. Dia saat ini duduk di bangku sekolah kelas XI E dan dikenal sebagai siswa yang rendah hati dan tidak terlihat seperti layaknya atlet.

Kepala SMAN Tumpang Fadilah Umi Maisyaroh menuturkan, jika di sekolah Evandra Florasta pribadi yang baik, sopan, disiplin dan, dan mudah bersosialisasi dengan teman-temannya. Sosoknya juga tidak aneh-aneh dan low profile

"Evan itu enggak neko-neko (aneh-aneh) anaknya. Disiplin, mudah sosialisasi, dan enggak kelihatan kalau kayak atlet," kata Fadilah Umi Maisyaroh, Jumat (11/4/2025).

1. Evandra Ajarkan Sepakbola ke Adik Kelas

Bahkan Evan disebutnya juga kerap mengajarkan sepakbola ke adik-adik kelas dan anak-anak SMP tak jauh dari sekolahnya berada. Ilmu teknik sepak bola yang dimilikinya dibagikan ke siswa lainnya di sekitaran sekolah dan lingkungannya.

"Kalau luang Evan ini mendampingi adik-adiknya pelajar SMP Tumpang tergabung dalam klub sepakbola," ujarnya.

Memang diakui bahwa Evan jarang masuk sekolah karena kesibukannya sebagai atlet memperkuat Timnas Indonesia dan timnya di Bhayangkara FC. Tapi pihak sekolah juga telah menyiapkan penanganan khusus agar Evan tidak ketinggalan secara akademiknya.

"Kami, wali kelas, guru, dan kurikulum bekerjasama agar siswa tetap mendapatkan layanan pembelajaran, atau ujian secara daring, agar prestasi akademik dan non akademiknya seimbang," tuturnya.

2. Evandra Selesaikan Tugas Secara Daring

Menurutnya, beberapa penugasan, ujian, dan materi pembelajaran yang dilakukan ke Evandra Florasta dilakukan secara daring. Penggunaan teknologi ini juga disebutnya tidak hanya ke Evan saja, tapi memang jadi layanan dari sekolah untuk atlet - atlet lainnya yang mengenyam pendidikan di SMAN Tumpang.

"Kami sekolah juga memfasilitasi layanan pembelajaran seperti ini untuk atlet yang lain juga. Jadi bukan hanya untuk Evandra saja," ucapnya.