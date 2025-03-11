Ini Cara Unggah Foto untuk Daftar UTBK SNBT 2025

JAKARTA - Ini cara unggah foto untuk daftar UTBK SNBT 2025. Pendaftaran Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025 telah dibuka pada hari ini, 11 Maret hingga 27 Maret 2025.

1. Dokumen UTBK SNBT

Adapun sejumlah dokumen yang wajib diunggah oleh para peserta UTBK SNBT, salah satunya pas foto sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggah foto pada pendaftaran UTBK SNBT bersifat wajib. Hal ini juga sudah dijelaskan pada persyaratan UTBK SNBT 2025 bahwa peserta harus mengunggah pas foto minimal 3 bulan terakhir.

Sekretaris Eksekutif SNPMB Bekti Cahyo Hidayanto menjelaskan bahwa foto yang diunggah tidak boleh melanggar ketentuan dan disarankan menggunakan foto yang sama saat registrasi akun Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).

2. Cara Unggah Foto untuk UTBK SNBT 2025

Ini cara unggah foto untuk daftar UTBK SNBT 2025 yang dapat diikuti oleh para peserta UTBK SNBT.

• Buka laman portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id.

• Login ke akun SNPMB dengan email dan kata sandi yang telah didaftarkan.

• Lengkapi biodata yang diminta.

• Unggah pas foto berwawna terbaru dengan ketentuan berlaku pada menu Verifikasi dan Validasi Pendaftaran.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)