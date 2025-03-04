Berapa Jurusan Yang Bisa Dipilih di SNBT 2025?

JAKARTA - Berapa jurusan yang bisa dipilih di SNBT 2025? Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025 bagi siswa lulusan SMA/MA/SMK/ sederajat angkatan 2023 sampai 2025 yang dibuka tahun ini memperbolehkan peserta untuk memilih 4 jurusan.

Perbedaan SNBT tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah dilaksanakan dalam 2 gelombang, satu hari terdapat dua sesi dan dilakukan selama 10 hari.

Peserta SNBT 2025 hanya dapat mengikuti satu ujian. Hasil UTBK 2025 juga hanya dapat digunakan untuk penerimaan di perguruan tinggi negeri pada tahun 2025. Sesuai aturan SNPMB tahun 2025, ada beberapa pemilihan program studi yang harus diperhatikan ketika peserta akan mendaftar di SNBT 2025.

Jadwal SNBT 2025

Registrasi akun siswa: 13 Januari-27 Maret 2025

Pendaftaran UTBK SNBT: 11-27 Maret 2025

Pelaksanaan UTBK: 23 April-3 Mei 2025

Pengumuman hasil SNBT: 28 Mei 2025

Masa unduh sertifikat UTBK: 3 Juni-31 Juli 2025

Berikut ketentuan pemilihan program studi di SNBT 2025

Dilansir dari Website SNPMB BP3 Kemdikbud :

Memilih satu program studi

- Ketentuan Pemilihan: Bebas memilih program studi apapun.

- Contoh:

• 1 Sarjana

• 1 Diploma Empat/Sarjana Terapan

• 1 Diploma Tiga

Memilih dua program studi

- Ketentuan Pemilihan: Bebas memilih program studi apapun.

- Contoh:

• 2 Sarjana

• 1 Sarjana dan 1 Diploma Empat/Sarjana Terapan

• 1 Sarjana dan 1 Diploma Tiga

• 2 Diploma Empat/Sarjana Terapan

• 2 Diploma Tiga

• 1 Diploma Empat/Sarjana Terapan dan 1 Diploma Tiga