Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Berapa Jurusan Yang Bisa Dipilih di SNBT 2025?

Alifya Amari Poetry , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |20:04 WIB
Berapa Jurusan Yang Bisa Dipilih di SNBT 2025?
Berapa Jurusan Yang Bisa Dipilih di SNBT 2025? (Foto:Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Berapa jurusan yang bisa dipilih di SNBT 2025? Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025 bagi siswa lulusan SMA/MA/SMK/ sederajat angkatan 2023 sampai 2025 yang dibuka tahun ini memperbolehkan peserta untuk memilih 4 jurusan. 

Perbedaan SNBT tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah dilaksanakan dalam 2 gelombang, satu hari terdapat dua sesi dan dilakukan selama 10 hari. 

Peserta SNBT 2025 hanya dapat mengikuti satu ujian. Hasil UTBK 2025 juga hanya dapat digunakan untuk penerimaan di perguruan tinggi negeri pada tahun 2025. Sesuai aturan SNPMB tahun 2025, ada beberapa pemilihan program studi yang harus diperhatikan ketika peserta akan mendaftar di SNBT 2025.

Jadwal SNBT 2025 

Registrasi akun siswa: 13 Januari-27 Maret 2025

Pendaftaran UTBK SNBT: 11-27 Maret 2025

Pelaksanaan UTBK: 23 April-3 Mei 2025

Pengumuman hasil SNBT: 28 Mei 2025

Masa unduh sertifikat UTBK: 3 Juni-31 Juli 2025

Berikut ketentuan pemilihan program studi di SNBT 2025

Dilansir dari Website SNPMB BP3 Kemdikbud : 

Memilih satu program studi

- Ketentuan Pemilihan: Bebas memilih program studi apapun.

- Contoh:
• 1 Sarjana
• 1 Diploma Empat/Sarjana Terapan
• 1 Diploma Tiga

Memilih dua program studi

- Ketentuan Pemilihan: Bebas memilih program studi apapun.

- Contoh:
• 2 Sarjana
• 1 Sarjana dan 1 Diploma Empat/Sarjana Terapan
• 1 Sarjana dan 1 Diploma Tiga
• 2 Diploma Empat/Sarjana Terapan
• 2 Diploma Tiga
• 1 Diploma Empat/Sarjana Terapan dan 1 Diploma Tiga

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
snpmb SNPMB SNPMB 2025 SNBT SNBT 2025
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/624/3174605//snbp-3B6g_large.jpg
Apakah Kena Blacklist Jika Lolos SNBP 2026 Tapi Tak Diambil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/65/3173990//deddy_corbuzier-1bJq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Sabrina Chairunnisa, Istri Deddy Corbuzier yang Punya Program Beasiswa Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/65/3171167//snbp-bv6M_large.jpg
Kapan Pendaftaran SNBP 2026? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/65/3156583//kip_kuliah-Uez9_large.jpg
Apakah KIP Kuliah Bisa Daftar Jalur Non SNBT?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/65/3147744//kuliah-QzmM_large.jpg
Kisaran Biaya UKT UNSOED Jalur SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/65/3143896//kuliah-78zh_large.jpg
Daftar 10 Jurusan Favorit IPB di SNBT dan SNBP 2025, Persaingan Ketat!
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement